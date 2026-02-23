Tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Với mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp (DN), giao Sở Tài chính chủ trì triển khai thực hiện.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn Phó Giám đốc Sở Tài chính Đinh Hữu Hòa xung quanh vấn đề này.

* Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) khẳng định, thành phần kinh tế này đóng vai trò là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, song KTTN phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Vậy tại Gia Lai, thành phần KTTN phát triển ở mức độ nào, thưa ông?

Ông Đinh Hữu Hòa-Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ảnh: T.Sỹ - Giai đoạn 2021-2025, bình quân mỗi năm tỉnh có 1.575 DN thành lập mới, tăng 990 DN/năm so với giai đoạn 2016-2020. Riêng năm 2025, có 3.185 DN thành lập mới, tăng trên 47% so với năm 2024; tổng số vốn đăng ký 28.000 tỷ đồng, tăng trên 43%. Với sự hiện diện của gần 19.000 DN và khoảng 66.000 hộ kinh doanh (HKD), khu vực này đóng góp khoảng 80% GRDP của tỉnh, tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh. Điều này cho thấy, thành phần KTTN phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh. Tuy vậy, khách quan nhìn nhận, đa số DN trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, tiềm lực tài chính hạn chế, trình độ quản trị và năng lực đổi mới sáng tạo còn khiêm tốn, nên rất dễ gặp rủi ro trong quá trình hoạt động. Đặc biệt, tư duy kinh doanh thiếu tầm nhìn dài hạn cùng những rào cản về tiếp cận tín dụng, đất đai và nhân lực chất lượng cao đang là những trở ngại khiến KTTN chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

* Hiện tỉnh đang tập trung hỗ trợ KTTN phát triển, trong đó đáng chú ý là Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20.1.2026 của UBND tỉnh về hỗ trợ HKD cá thể chuyển đổi thành DN (Kế hoạch 21). Xin ông cho biết định hướng và mục tiêu đề ra của tỉnh?

- Kế hoạch số 21 nhấn mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi HKD sang hoạt động theo mô hình DN là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phát triển khu vực KTTN nhanh, bền vững, hiệu quả, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế tỉnh. Từ định hướng đó, UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo mục tiêu đến cuối năm 2026 có 7.000 DN thành lập mới, trong đó có từ 3.050 đến 3.275 HKD chuyển đổi thành DN. Không chỉ yêu cầu về số lượng, UBND tỉnh yêu cầu tạo sự chuyển biến về chất lượng và quy mô của khu vực KTTN. Đây là bước đi quan trọng để phấn đấu đến năm 2030 Gia Lai có khoảng 65.000 DN, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng thu ngân sách.

Sự hỗ trợ về nhiều mặt của tỉnh sẽ thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

﻿- Trong ảnh: Hoạt động sản xuất hàng may mặc tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Trang (Khu công nghiệp Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây). Ảnh: T.Sỹ

* Với vai trò là đơn vị chủ trì triển khai Kế hoạch số 21, Sở Tài chính tập trung thực hiện các nhóm giải pháp nào, thưa ông?

- Xác định việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho KTTN phát triển là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn ngành, Sở Tài chính kiên định với phương châm “lấy sự hài lòng của DN làm thước đo hiệu quả công việc”. Từ đó khơi thông ngay từ khâu đăng ký thành lập DN bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, rút thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới DN từ 3 ngày xuống còn khoảng 3 giờ làm việc; triển khai ký số tất cả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký DN. Chúng tôi chủ động tư vấn, hướng dẫn cho DN nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, pháp lý. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả, khi tháng 1.2026, Sở Tài chính đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 602 DN thành lập mới, tăng khoảng 300% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn mà các DN đăng ký 4.058 tỷ đồng, tăng khoảng 495%. DN được miễn lệ phí đăng ký DN, thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện… Bên cạnh đó, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành và chính quyền các địa phương rà soát số lượng HKD trên địa bàn tỉnh, dự lường số hộ đủ điều kiện thành lập DN để hỗ trợ. Hiện Sở Tài chính đã ban hành văn bản gửi các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 21. Cùng với đó, xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký DN và lợi ích của việc chuyển đổi HKD thành DN gửi đến các sở, ngành cùng chính quyền các địa phương. Mặt khác, tư vấn, hướng dẫn cho UBND các xã, phường thành lập tổ công tác hỗ trợ chuyển đổi HKD thành DN. Ngày 3-2, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Thuế tỉnh làm việc với 2 phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam cùng một số DN, HKD trên địa bàn để cùng trao đổi, nắm bắt tình hình triển khai Kế hoạch số 21. Qua đó, ghi nhận ý kiến của địa phương, HKD và DN nhằm hoàn thiện giải pháp hỗ trợ trong thời gian tới. Từ quý II năm 2026, Sở Tài chính sẽ tiếp tục hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước để cung cấp miễn phí phần mềm kế toán dùng chung và dịch vụ đào tạo quản trị DN, kế toán, thuế... Đồng thời tổ chức các lớp đào tạo quản trị cho DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ HKD. Cùng với đó là đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch số 21, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Toàn ngành nỗ lực phấn đấu đảm bảo 100% HKD được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan có liên quan về chuyển đổi HKD thành DN; 100% DN chuyển đổi từ HKD thực hiện các thủ tục về thuế, đăng ký DN bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng…

* Xin cảm ơn ông!