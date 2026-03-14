Phấn đấu di dời Cụm công nghiệp Nhơn Bình và Gò Đá Trắng trong năm 2026

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác di dời 3 cụm công nghiệp: Quang Trung, Nhơn Bình và Gò Đá Trắng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các cụm công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông rà soát, khẩn trương hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp Nhơn Bình trong tháng 3-2026. Phấn đấu hoàn thành di dời Cụm công nghiệp Nhơn Bình trong năm 2026.

Các doanh nghiệp đang hoạt động tại Cụm công nghiệp Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Mai Lâm

Đồng thời, phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành chủ trương đầu tư dự án di dời các doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp Quang Trung để triển khai thực hiện trong tháng 3-2026. Thông tin, công bố chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ thực hiện di dời cho các doanh nghiệp và hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản nhà cửa, vật kiến trúc của các doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp trong tháng 4-2026.

Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, chủ đầu tư Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân và các cơ quan, đơn vị liên quan lập sơ đồ bố trí quỹ đất tại Cụm công nghiệp theo quy hoạch được duyệt để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ động lựa chọn vị trí di dời theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, hướng dẫn bổ sung 1 địa điểm tại vị trí dự kiến quy hoạch Cụm công nghiệp Quy Nhơn Tây (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Tây) để các doanh nghiệp lựa chọn di dời theo quy định.

UBND phường An Nhơn được giao chủ trì thông tin, công bố chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động tại Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng và hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản nhà cửa, vật kiến trúc của các doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp trong tháng 3-2026. Hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng trong tháng 6-2026; phấn đấu hoàn thành di dời cụm công nghiệp này trong năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Tây, UBND phường An Nhơn đôn đốc chủ đầu tư Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân (phần mở rộng) và Cụm công nghiệp Tân Đức (phần mở rộng) khẩn trương đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong năm 2026 để tiếp nhận các doanh nghiệp sản xuất trong các Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung và Gò Đá Trắng.