Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Cửa hàng lưu động này còn có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc dịch chuyển, đặt ở nơi công cộng, điểm du lịch nổi tiếng...

Mỗi cửa hàng có chi phí đầu tư không quá 50 triệu đồng nếu sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách của phường, khuyến khích xã hội hóa để thực hiện.

Cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tại phường Quy Nhơn. Ảnh: P.L

Cửa hàng được cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hợp tác xã... thuê để bán và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh Gia Lai với giá ưu đãi.

Tuy nhiên, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hợp tác xã phải chấp hành một số quy định như: di dời cửa hàng qua vị trí khác hoặc tháo dỡ tạm thời khi có yêu cầu từ chính quyền để sử dụng mặt bằng; chỉ được bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh Gia Lai; các sản phẩm bày bán phải gắn logo Năm du lịch quốc gia đến hết năm 2026.

Riêng đối với các xã, UBND tỉnh cũng khuyến khích thực hiện mô hình này nếu có đủ điều kiện.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh tại các khách sạn từ 4 sao trở lên, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tổ chức thiết kế, thi công, lắp đặt các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản của tỉnh có diện tích khoảng 1m2, nhiều tầng, có tính thẩm mỹ cao, chi phí không quá 10 triệu đồng/1 gian hàng.

Bên cạnh đó, làm việc với các khách sạn 4 sao trở lên, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh để đặt các gian hàng này tại sảnh khách sạn, bên trong trung tâm thương mại, siêu thị (dự kiến khoảng 15 đơn vị); liên hệ các chủ OCOP, hàng đặc sản, đặc trưng để gửi mẫu trưng bày, kèm thông tin liên hệ.

Về tiến độ thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu từ tháng 4 đến tháng 5-2026, các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công; tháng 6-2026 đưa vào hoạt động các cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh.