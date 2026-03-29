Cơ hội liên kết, quảng bá sản phẩm OCOP

(GLO)- Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 27 đến 29-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng.

Sự kiện không chỉ tạo điều kiện để các đơn vị quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng trong và ngoài nước, mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Các gian hàng OCOP tạo cơ hội để người dân mua sắm sản phẩm có chất lượng. Ảnh: M.N

Tại sự kiện, Ban tổ chức bố trí 20 gian hàng để trưng bày nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Không khí tại các gian hàng luôn sôi nổi khi liên tục đón khách tham quan, tìm hiểu và mua sắm sản phẩm. Khách hàng được trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất, nguồn gốc của mỗi sản phẩm.

Niềm nở đón tiếp du khách đến tham quan gian hàng, ông Lưu Thái Cầu, chủ cơ sở chế biến thủy hải sản Thái An (xã Đề Gi) chia sẻ: Đơn vị đã mang đến sự kiện 28 chủ thể OCOP để trưng bày, giới thiệu cho khách hàng. Mỗi ngày, gian hàng đón hàng trăm lượt khách tham quan, mua sắm. Nhiều khách hàng sau khi trải nghiệm đã chủ động kết nối để tiếp tục đặt hàng sau sự kiện. Ngoài gian hàng này, chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn nhiều mặt hàng để cung cấp cho khách hàng tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai, số 111, đường Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm nước mắm Thái An. Ảnh: M.N

Gian hàng của ông Cầu và các cộng sự trưng bày nhiều sản phẩm OCOP như: nước mắm, bánh tráng, bột ngũ cốc, mật ong, trà mãng cầu, ruốc khô, tinh dầu, tinh bột nghệ… Tất cả đều đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Mua được khá nhiều sản phẩm OCOP tại sự kiện, chị Nguyễn Thị Yến Nhi (tổ 15, khu vực 6, phường Quy Nhơn Bắc) cho hay: “Các sản phẩm ở đây đều có chứng nhận OCOP, đảm bảo chất lượng nên tôi rất yên tâm khi mua về sử dụng”.

Anh Siu Sắt (bìa trái) giới thiệu cà phê cho khách hàng. Ảnh: M.N

Trong không gian trưng bày sản phẩm OCOP, các gian hàng cà phê được xem là điểm nhấn tạo nên bản sắc riêng cho sự kiện. Gian hàng cà phê Jrai Ialy của anh Siu Sắt (làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí) thu hút đông du khách nhờ tổ chức thưởng thức cà phê tại chỗ. Việc trực tiếp trải nghiệm giúp khách hàng thêm tin tưởng vào chất lượng sản phẩm.

Anh Siu Sắt bày tỏ: Chúng tôi rất vui khi được tham gia hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Tôi đã mang đến đây 200kg cà phê hạt và cà phê thành phẩm để giới thiệu cho du khách. Tham gia sự kiện, tôi được gặp gỡ, trò chuyện, học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị trong và ngoài ngành. Chúng tôi cũng kết nối được với một số khách hàng tiềm năng để liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ trong thời gian tới.

Đối với du khách, khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trong hành trình tham quan. Anh Phạm Thế Toàn (phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi đến phố biển Quy Nhơn du lịch đúng dịp diễn ra sự kiện khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Nhờ có khu trưng bày sản phẩm OCOP, tôi đã mua được nhiều đặc sản địa phương làm quà, rất tiện lợi và ý nghĩa”.

Anh Phạm Thế Toàn (phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội) mua sản phẩm bánh hồng làm quà tặng. Ảnh: M.N

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP có sự đa dạng từ yến sào, nước mắm truyền thống, hải sản khô đến hạt điều, mắc ca, mật ong, cà phê... Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa, bản sắc riêng của từng vùng miền, địa phương.

Các gian hàng được bố trí khoa học, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mẫu mã bắt mắt, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng.

Đội ngũ phụ trách gian hàng luôn thân thiện, nhiệt tình giới thiệu quy trình sản xuất, công dụng và cách sử dụng sản phẩm. Nhờ đó, du khách không chỉ an tâm khi lựa chọn sản phẩm mà còn hài lòng với chất lượng phục vụ, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh con người Gia Lai thân thiện, mến khách.

Anh Đinh Lê Tuấn Anh - phụ trách gian hàng muối chấm thảo mộc B'rê, nhang và nụ quế (xã An Lão) cho hay: Hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP giúp người dân và du khách hiểu rõ hơn về những sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai. Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sản phẩm OCOP gặp gỡ, thiết lập mối liên kết, tạo cơ hội hợp tác, quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ trong thời gian tới.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân kết nối tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: M.N

Cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP đã trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi sự kiện chào mừng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Hoạt động này còn tạo động lực để các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động tìm kiếm đối tác và thích ứng với nhu cầu thị trường. Qua đó, từng bước nâng tầm giá trị nông sản, khẳng định chất lượng sản phẩm OCOP Gia Lai trên hành trình phát triển bền vững và hội nhập.