Đồng loạt tăng 1.400 đồng, giá cà phê nội địa vượt mốc 89.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 30-5, giá cà phê trong nước đồng loạt tăng 1.400 đồng/kg, nâng mức thu mua tại các vùng trồng trọng điểm vượt mốc 89.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê tăng lên mức 89.100 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cà phê thấp nhất khu vực, với 88.600 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê tăng lên mức 89.100 đồng/kg trong ngày 30-5. Ảnh: M.T

Với mức giá này, thị trường đã nhiều lần tiếp cận nhưng chưa duy trì được trong thời gian dài. Theo các thương lái, lượng cà phê còn lại trong dân hiện không nhiều. Tâm lý giữ hàng tiếp tục chiếm ưu thế khi nhiều nông hộ kỳ vọng giá sẽ tăng thêm trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu chưa thực sự dồi dào.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê ghi nhận phiên tăng mạnh trên cả 2 sàn giao dịch chủ chốt.

Tại sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7-2026 tăng 82 USD/tấn, lên mức 3.554 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng thêm 76 USD/tấn, đạt 3.415 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 tăng 4,4 US cent/pound, lên 274,25 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng tăng, lên mức 266,7 US cent/pound.