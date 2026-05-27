Giá hồ tiêu giảm mạnh đến 3.000 đồng/kg sau nhiều ngày đi ngang

(GLO)- Ngày 27-5, sau nhiều ngày đi ngang, hồ tiêu trong nước giảm mạnh 2.000-3.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Giá thu mua hồ tiêu hiện dao động trong khoảng 137.000-142.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đồng Nai, giá hồ tiêu ghi nhận mức giảm sâu nhất tới 3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 137.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, hồ tiêu giảm 2.000 đồng/kg, về mức 137.000 đồng/kg.

Cùng mức giảm với Gia Lai, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn duy trì ổn định ở mức 142.000 đồng/kg, tiếp tục giữa mức cao nhất thị trường.

Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, thị trường hồ tiêu đang bước vào nhịp điều chỉnh khi hoạt động giao dịch chậm lại và áp lực chốt lời xuất hiện tại một số khu vực sản xuất lớn.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu nhìn chung ít biến động. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.979 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.250 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia đạt 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.100-6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok Indonesia giữ mức 9.151 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt đạt 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn.