Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Giá nông sản

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Ngày 2-5, giá cà phê đảo chiều giảm sâu 1.100-1.200 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Giá cà phê hôm nay (2-5) đảo chiều giảm sâu 1.100-1.200 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm xuống còn 86.000-86.400 đồng/kg.

Theo đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê giảm 1.200 đồng/kg, về mức 86.400 đồng/kg. Tương tự, cà phê tại Lâm Đồng giảm 1.100 đồng/kg, hiện giao dịch với giá 86.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay giảm 1.200 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt đi xuống trên cả 2 sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 2,34%, xuống còn 3.361 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm 2,37%, về mức 3.277 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7-2026 giảm 1,76%, xuống mức 285,55 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm 1,74%, còn 275,35 US cent/pound.

Việc giá cà phê giảm sâu ngay đầu tháng 5 cho thấy áp lực từ thị trường thế giới đã lan nhanh vào thị trường nội địa. Đây cũng là lần hiếm hoi trong nhiều tuần gần đây giá cà phê rơi khỏi ngưỡng 87.000 đồng/kg.

Đánh giá bài viết

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tại Bình Ðịnh: Lan tỏa từ nhận thức đến hành động

Kinh tế
Sau hơn 15 năm triển khai, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình Ðịnh đã thực sự đi vào đời sống tiêu dùng của người dân. Từ nhận thức đến hành động, hàng Việt ngày càng được ưu tiên lựa chọn, chiếm lĩnh thị trường và khẳng định vị thế.
Kinh tế
Chả ram tôm An Nam do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nam Long (phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn) chế biến, được làm từ bánh tráng gạo truyền thống, tôm đất tươi, thịt heo ba chỉ, kết hợp với hành, tỏi, gia vị theo công thức gia truyền, rất thích hợp dùng làm món khai vị trong các bữa tiệc.
Xuất khẩu hướng đến mục tiêu 1 tỷ USD

Kinh tế

(GLO)- Trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã gần chạm mốc kế hoạch cả năm. Đây là kết quả vô cùng ấn tượng, là cơ sở để hướng tới mục tiêu đạt 1 tỷ USD ngay trong năm 2025.

Kinh tế
Theo thống kê của Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện miền núi, xã đảo năm 2024 đạt hơn 2.030 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2023. Riêng huyện An Lão đạt khoảng 630 tỷ đồng, tăng hơn 13%, là mức tăng cao nhất trong các huyện.
Cuối tuần, giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Kinh tế

(GLO)- Tiếp đà giảm trong tuần qua, ngày 8-6, giá cà phê và hồ tiêu tiếp tục giảm ở một số thị trường trọng điểm. Trong đó, cà phê hiện được thu mua với mức giá trung bình là 114.200 đồng/kg, còn hồ tiêu rơi khỏi mốc 145.000 đồng/kg.

