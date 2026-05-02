Ngày 2-5, giá cà phê đảo chiều giảm sâu 1.100-1.200 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê hôm nay (2-5) đảo chiều giảm sâu 1.100-1.200 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm xuống còn 86.000-86.400 đồng/kg.

Theo đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê giảm 1.200 đồng/kg, về mức 86.400 đồng/kg. Tương tự, cà phê tại Lâm Đồng giảm 1.100 đồng/kg, hiện giao dịch với giá 86.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay giảm 1.200 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt đi xuống trên cả 2 sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 2,34%, xuống còn 3.361 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm 2,37%, về mức 3.277 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7-2026 giảm 1,76%, xuống mức 285,55 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm 1,74%, còn 275,35 US cent/pound.

Việc giá cà phê giảm sâu ngay đầu tháng 5 cho thấy áp lực từ thị trường thế giới đã lan nhanh vào thị trường nội địa. Đây cũng là lần hiếm hoi trong nhiều tuần gần đây giá cà phê rơi khỏi ngưỡng 87.000 đồng/kg.