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Gia Lai: 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Thông tin nhanh từ Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 11-6, có 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

​Theo đó, trong buổi thi môn Ngữ văn, 1 thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện) xin phép đi vệ sinh và khi trở lại phòng thi mang theo điện thoại bỏ trong túi quần.

Giám thị coi thi nhận thấy biểu hiện của thí sinh này bất thường, đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản. Hành vi vi phạm quy chế thi được phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định.

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Sáng 11-6, tỉnh Gia Lai có 37.069 thí sinh dự thi môn Ngữ văn. Ảnh: Trần Dung

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 37.185 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn. Tuy nhiên chỉ có 37.069 thí sinh dự thi (vắng 116 thí sinh).

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