(GLO)- Ngày 28-7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 4583/SGDĐT-TCCB về việc tạm dừng bổ nhiệm mới viên chức lãnh đạo, quản lý và thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường tạm dừng bổ nhiệm mới nhà giáo giữ chức vụ quản lý tại các cơ sở giáo dục (trừ trường hợp bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ); đồng thời tạm dừng việc thuyên chuyển, tiếp nhận nhà giáo, nhân viên giữa các địa phương (trừ trường hợp thuyên chuyển ra ngoài tỉnh và thuyên chuyển giữa các cơ sở giáo dục trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã).

Gia Lai tạm dừng bổ nhiệm, thuyên chuyển viên chức ngành giáo dục. Ảnh minh họa: H.Đ

Thời gian tạm dừng được thực hiện kể từ ngày ban hành công văn (28-7) đến khi hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục và phân bổ, điều hòa chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc cho các cơ sở giáo dục.

Việc ban hành công văn nhằm triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, tổ chức bộ máy và điều hòa biên chế sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.