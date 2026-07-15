Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Trong đó, lần đầu tiên năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và AI được đưa vào tiêu chuẩn bắt buộc với nhóm nhân sự này.

Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Đây là bước cụ thể hóa Luật Giáo dục đại học năm 2025, hướng tới xây dựng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, hiện đại và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học làm việc theo chế độ 40 giờ/tuần. Ảnh: VGP

Theo dự thảo, nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học bao gồm trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy.

Trong đó, đối với trợ giảng và nhân sự hỗ trợ giảng dạy (trường hợp chưa có quy định chuyên ngành), yêu cầu tối thiểu là có bằng đại học phù hợp với vị trí việc làm. Riêng nghiên cứu viên vẫn thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời bổ sung yêu cầu về năng lực sư phạm và hỗ trợ giảng dạy.

Thời gian làm việc của nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học trong năm học là 44 tuần (tương đương 1.760 giờ hành chính) để thực hiện hoạt động nghề nghiệp gồm: hỗ trợ giảng dạy, thực hiện hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, học tập, bồi dưỡng, thực hành, thí nghiệm và các hoạt động chuyên môn khác, được xác định theo học kỳ hoặc năm học sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định.

Cùng với đó, nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học làm việc theo chế độ 40 giờ/tuần, thời gian bố trí linh hoạt theo yêu cầu của nhiệm vụ chuyên môn, trong trường hợp cần thiết phải thực hiện vào thời gian cuối tuần hoặc ngoài giờ hành chính.

Dự thảo cũng giao quyền cho người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quyết định việc phân bổ thời gian làm việc của từng nhóm nhân sự, căn cứ vào đặc thù ngành đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu và điều kiện thực tế của nhà trường.

Quy định này nhằm phát huy quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục, đồng thời tạo sự linh hoạt thay vì áp dụng một mô hình cứng cho tất cả các trường.

Một thay đổi quan trọng khác là việc chuyển từ quản lý theo chức danh sang quản lý theo vị trí việc làm. Theo đó, việc bổ nhiệm và xếp lương sẽ căn cứ vào vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng của cơ sở giáo dục, thay vì chủ yếu dựa trên bằng cấp hoặc thâm niên như trước.

Viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh trợ giảng hoặc nghiên cứu viên theo quy định cũ sẽ được rà soát, sắp xếp lại theo vị trí việc làm mới nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn.