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Thủ tướng ban hành danh mục, tiêu chí mới trong thực hiện xã hội hóa giáo dục

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VOV, VGP News)

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực GD&ĐT.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (bao gồm các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập và các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật); cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục đại học; các cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ giáo dục và đào tạo.

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Để được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa, các cơ sở phải đáp ứng các nhóm tiêu chí được phân loại theo từng địa bàn. Ảnh minh họa: TNO

Để được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa, các cơ sở phải đáp ứng các nhóm tiêu chí được phân loại theo từng địa bàn như: đô thị, khu công nghiệp; nông thôn, miền núi, hải đảo, xã khó khăn...

Các tiêu chí bao gồm: quy mô tối thiểu; số trẻ, học sinh tối đa/lớp; diện tích đất bình quân và diện tích sử dụng tối thiểu; tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên; các yêu cầu đặc thù về dịch vụ, an toàn và các điều kiện để được hưởng ưu đãi.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và các cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn tại Quyết định để xây dựng phương án tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực (10-7), danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực GD&ĐT, dạy nghề quy định tại các Quyết định: số 1466/QĐ-TTg ngày 10-10-2008; số 693/QĐ-TTg ngày 6-5-2013; số 1470/QĐ-TTg ngày 22-7-2016 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực.

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