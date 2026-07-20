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Đẩy nhanh tiến độ dự án 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới

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(GLO)- Ngày 20-7, UBND tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 9639/UBND-KGVX về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án 7 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương rà soát toàn diện công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện dự án; xây dựng lại tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết đối với từng gói thầu, hạng mục và phần việc; xác định rõ thời gian hoàn thành, đơn vị thực hiện và trách nhiệm của từng cá nhân phụ trách để làm căn cứ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

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Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án 7 trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới. Ảnh: Kim Linh

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao phân công lãnh đạo trực tiếp bám sát hiện trường, kiểm tra, chỉ đạo hằng ngày; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; điều chỉnh biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thời tiết mùa mưa; kiên quyết điều chuyển khối lượng công việc đối với nhà thầu không bảo đảm tiến độ hoặc không đủ năng lực theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tiến độ cung cấp, lắp đặt và nghiệm thu thiết bị; chấn chỉnh công tác theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ, bảo đảm phản ánh đúng thực tế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục đối với từng tồn tại.

Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, chất lượng và mục tiêu được giao.

UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu công trình và thiết bị; tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ thi công; đồng thời phối hợp với UBND các xã biên giới chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, quản lý và đưa công trình vào sử dụng ngay sau khi hoàn thành…

Để tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, từ ngày 21-7, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tiến độ từng gói thầu, hạng mục; đồng thời tiếp tục duy trì chế độ báo cáo hằng tuần để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc.

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