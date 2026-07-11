Dấu ấn Quân đoàn 34 trên công trình trường học vùng biên

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 đang tham gia thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã Ia O và Ia Chia. Vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các đơn vị nỗ lực bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục vùng biên.

Bám công trường, bảo đảm tiến độ

Những ngày đầu tháng 7, tại công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở xã Ia O và Ia Chia, không khí lao động diễn ra khẩn trương.

Dù thời tiết vùng biên nắng nóng, mưa kéo dài thất thường, cán bộ, chiến sĩ 4 đơn vị thuộc Quân đoàn 34 gồm: Sư đoàn 320, Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Lữ đoàn Pháo binh 40 và Lữ đoàn Công binh 7 vẫn bám công trường, chủ động điều chỉnh phương án thi công.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 tham gia xây dựng trường học ở 2 xã biên giới Ia O và Ia Chia. Ảnh: N.T

Tại công trình trường học ở xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 và Lữ đoàn Công binh 7 đang tập trung triển khai các phần việc theo kế hoạch. Các đơn vị tổ chức thi công khoa học, duy trì nhịp độ lao động, vừa bảo đảm tiến độ, vừa chú trọng chất lượng từng hạng mục.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 tham gia xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp ở xã Ia Chia. Ảnh: N.T

Trung tá Mai Vĩnh Long - Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Pháo phòng không 234 - cho biết: 2 đơn vị đang phối hợp triển khai nhiệm vụ với tổng quân số 57 cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, khối lượng công việc đã hoàn thành khoảng 70% kế hoạch đề ra.

“Các đơn vị tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu, liên tục từ đầu đến cuối nhằm bảo đảm chất lượng công trình. Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Trung tá Mai Vĩnh Long nói.

Hạ sĩ Phan Quốc Kiệt (Đại đội 3, Tiểu đoàn 1) chia sẻ: Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp người dân vùng biên có thêm điều kiện chăm lo sự nghiệp giáo dục.

Tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia O, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 và Lữ đoàn Pháo binh 40 cũng đang tích cực triển khai các hạng mục được phân công.

Trung tá Trịnh Minh Hùng - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320) thông tin: 74 cán bộ, chiến sĩ của 2 đơn vị đảm nhiệm xây dựng 930 m hàng rào quanh trường, đến nay đã gần hoàn thành. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn hỗ trợ xây dựng tầng 1 cùng các phần việc khác như tô, trát tường, vận chuyển vật liệu xây dựng, đổ trụ bê tông...

Vườn rau xanh do cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 trồng tại Trường THCS Chu Văn An khi tham gia xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia O. Ảnh: N.T

“Từ ngày 5-6, chúng tôi di chuyển lên vùng biên, đóng quân tại Trường THCS Chu Văn An (xã Ia O) để triển khai nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, đơn vị luôn chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành các phần việc được giao, góp phần bảo đảm tiến độ chung của công trình” - Trung tá Trịnh Minh Hùng chia sẻ.

Hậu cần vững, quyết tâm cao

Cùng với nhiệm vụ thi công trường học, các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 luôn chú trọng bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Công tác hậu cần, tăng gia sản xuất được triển khai ngay từ những ngày đầu, giúp bộ đội ổn định sinh hoạt, yên tâm thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện xa đơn vị.

Tại nơi đóng quân, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã tổ chức vệ sinh môi trường, xây dựng khu tăng gia sản xuất, trồng rau xanh, làm chuồng trại chăn nuôi. Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần cải thiện đời sống bộ đội mà còn thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó của người lính trong thực hiện nhiệm vụ nơi vùng biên.

Trung tá Trịnh Minh Hùng cho hay: Cùng với thi công trường học, đơn vị tổ chức tăng gia sản xuất, trồng rau xanh, bảo đảm nguồn thực phẩm và chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ để bộ đội yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Không chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng trường học, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 còn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp dọn vệ sinh môi trường tại một số tuyến đường giao thông, trạm y tế xã, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Hằng tuần, lãnh đạo Quân đoàn 34 trực tiếp kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình và động viên cán bộ, chiến sĩ. Sự quan tâm kịp thời cùng quyết tâm của các đơn vị là động lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm phục vụ việc dạy và học của học sinh vùng biên.