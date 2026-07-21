Đại tá Lê Văn Trường giữ chức Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Lê Đức Nghĩ - Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần - Kỹ thuật; Đại tá Lê Văn Trường - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần - Kỹ thuật được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655.

Đại tá Lê Văn Trường (bên trái) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655. Ảnh: Khắc Nhất

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố các quyết định về công tác cán bộ và thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chính ủy Lữ đoàn theo đúng nguyên tắc, trình tự và quy định.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Kim Quyền chúc mừng hai đồng chí được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định: Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ thể hiện sự quan tâm của cấp trên đối với công tác xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì tại các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được tin tưởng giao trọng trách mới. Ảnh: Khắc Nhất

Đại tá Trần Kim Quyền yêu cầu hai đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm; nhanh chóng nắm bắt tình hình, cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.