Chính ủy Quân khu 5 kiểm tra, làm việc với các cơ quan, đơn vị quân đội ở Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-6, đoàn công tác do Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai, Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn vận tải 655.

* Tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Lương Đình Chung đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác cán bộ.

Tham dự buổi làm việc có Thiếu tướng Võ Văn Hưng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Võ Tấn Tài - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong giai đoạn mới. Ảnh: Đức Dũng

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đã báo cáo tình hình đội ngũ cán bộ; kết quả thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ trong thời gian qua. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ.

Chính ủy Quân khu yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong giai đoạn mới.

Trọng tâm là chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số; bổ sung đủ cán bộ cho Ban CHQS các xã biên giới của tỉnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm tính kế thừa, phát triển vững chắc giữa các thế hệ cán bộ trong lực lượng vũ trang tỉnh.

* Chiều 11-6, Đảng ủy Lữ đoàn Phòng không 573 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Lương Đình Chung tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Lữ đoàn 573 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vững chắc vùng trời được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực đóng quân.

Đặc biệt, Lữ đoàn đã triển khai hiệu quả Kế hoạch chiến đấu “Vòm phòng không bền vững”; tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập Chỉ huy - Cơ quan đúng kế hoạch, đạt kết quả khá; đăng cai thành công hội thi chủ nhiệm phòng không tỉnh (thành phố) do Cục Phòng không lục quân tổ chức.

Thiếu tướng Lương Đình Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Lữ đoàn 573. Ảnh: Văn Viễn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 đạt được thời gian qua. Chính ủy Quân khu yêu cầu Đảng ủy Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nhất là chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục thực hiện đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, nâng cao khả năng tác chiến phòng không.

* Cùng ngày, Thiếu tướng Lương Đình Chung và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Lữ đoàn Vận tải 655.

Chính ủy Quân khu 5 đã trực tiếp kiểm tra phân đội xe trực sẵn sàng chiến đấu; kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và tình hình tổ chức, biên chế của Lữ đoàn.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (thứ 4 từ phải qua) tặng quà cho Lữ đoàn Vận tải 655. Ảnh: Khắc Nhất

Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo, Chính ủy Quân khu biểu dương sự nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của Lữ đoàn, nhất là nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu của phân đội xe.

Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Vận tải 655 tiếp tục quán triệt nghiêm nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; xây dựng bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; củng cố cảnh quan môi trường, cây xanh mùa nắng nóng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.