Phường Quy Nhơn Nam hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

(GLO)- Sau 2 ngày tổ chức (6 và 7-8), phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, bảo đảm đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra và an toàn tuyệt đối; được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nội dung thực binh sử dụng đạn hơi, quả nổ đề mục “Trung đội dân quân cơ động đánh chiếm lại mục tiêu”. Ảnh: H.P

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, phường Quy Nhơn Nam đã thực hành diễn tập vận hành cơ chế qua các giai đoạn diễn tập đồng bộ, đúng trình tự, bám sát nguyên tắc và vận dụng linh hoạt, tương đối sát với tình hình thực tế của địa phương; thể hiện khá rõ tinh thần theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tặng quà (trái), phường Quy Nhơn Nam khen thưởng các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: H.P

Phường đã tổ chức thực binh sử dụng đạn hơi, quả nổ đề mục “Trung đội dân quân cơ động đánh chiếm lại mục tiêu” đạt kết quả giỏi, bảo đảm an toàn.

Qua diễn tập, phường Quy Nhơn Nam được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ tác chiến trong khu vực phòng thủ.

Phát biểu bế mạc diễn tập, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh - nhấn mạnh, kết quả diễn tập lần này mới chỉ là bước đầu.

Qua diễn tập, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể của phường Quy Nhơn Nam phải vận dụng linh hoạt vào thực tiễn tình hình địa phương; xem đây là dịp để thực nghiệm, tập bài, khi có tình huống xử trí hiệu quả không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu bế mạc diễn tập. Ảnh: H.P

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh cũng đề nghị phường Quy Nhơn Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quân sự phường trong khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh sát với thực tế của địa phương.

Đồng thời, chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương cho lực lượng quân đội, công an; chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.