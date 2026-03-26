Phường Quy Nhơn Nam và xã Tuy Phước kết nạp dân quân mới

Tại buổi lễ, các chiến sĩ dân quân đã nhận quyết định kết nạp và thực hiện nghi thức tuyên thệ, thể hiện quyết tâm chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam đề nghị lực lượng dân quân tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phường Quy Nhơn Nam trao quyết định kết nạp lực lượng dân quân cơ động năm 2026. Ảnh: Phương Nam

Cùng thời điểm, UBND xã Tuy Phước tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác dân quân năm 2026. Theo đó, địa phương thành lập Tiểu đội Dân quân thường trực gồm 6 đồng chí và có 87 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân.

Lực lượng dân quân cơ động xã Tuy Phước nhận quyết định kết nạp, chính thức tham gia thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Ảnh: Ngô Linh

Hoạt động tại 2 địa phương góp phần củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân vững mạnh về số lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.