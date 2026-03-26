Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phường Quy Nhơn Nam và xã Tuy Phước kết nạp dân quân mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 25-3, UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức lễ kết nạp 75 chiến sĩ dân quân cơ động.

Tại buổi lễ, các chiến sĩ dân quân đã nhận quyết định kết nạp và thực hiện nghi thức tuyên thệ, thể hiện quyết tâm chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam đề nghị lực lượng dân quân tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

ket-nap-dan-quan-moi.jpg
Phường Quy Nhơn Nam trao quyết định kết nạp lực lượng dân quân cơ động năm 2026. Ảnh: Phương Nam

Cùng thời điểm, UBND xã Tuy Phước tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác dân quân năm 2026. Theo đó, địa phương thành lập Tiểu đội Dân quân thường trực gồm 6 đồng chí và có 87 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân.

655691784-122170499372934097-8768395677779654244-n.jpg
Lực lượng dân quân cơ động xã Tuy Phước nhận quyết định kết nạp, chính thức tham gia thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Ảnh: Ngô Linh

Hoạt động tại 2 địa phương góp phần củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân vững mạnh về số lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá bài viết

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

(GLO)- Ngày 20-3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là những cá nhân tiêu biểu về tinh thần nỗ lực, sáng tạo và cống hiến, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Pưh

(GLO)- Sáng 24-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Pưh về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý I-2026 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Chiều 22-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Từ ngày 17 đến 22-3, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với sự tham gia của gần 2.000 cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Tận tâm dìu dắt tân binh

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Tinh gọn để mạnh hơn, tạo động lực phát triển đột phá

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

null