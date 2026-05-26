Khối thi đua số 2 sơ kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026

HỒ HỒNG
(GLO)- Chiều 25-5, tại Trung đoàn BB991, Khối thi đua số 2 gồm Trung đoàn 991, Trung đoàn 739 và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026.

Thượng tá Lê Hải Âu, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 991 - đơn vị Khối trưởng, chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Đinh Văn Thê, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua số 2.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Nổi bật, các đơn vị đã triển khai đồng bộ công tác thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được thực hiện chặt chẽ; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị các đối tượng đạt khá, giỏi cao.

Quang cảnh Hội nghị.

Cùng với đó, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác dân vận bằng nhiều mô hình, phần việc thiết thực với hàng nghìn ngày công lao động; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các cơ quan, đơn vị cũng tích cực tổ chức, tham gia các hội thi, hội thao đạt nhiều kết quả nổi bật; trong đó Trung đoàn 991 đạt thành tích cao tại các hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hoạt động phong trào.

Bên cạnh đó, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm đầy đủ, kịp thời; quân số khỏe toàn Khối đạt trên 99,4%; việc quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng cuối năm 2026, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao.

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

(GLO)- Trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau, lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn là lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, giữ gìn nội bộ trong sạch, ổn định và phát triển.

