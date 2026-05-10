Ban CHQS phường Hoài Nhơn Nam tổ chức bắn đạn thật vào ngày 11 và 12-5

(GLO)- Ban Chỉ huy quân sự phường Hoài Nhơn Nam vừa ban hành thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật và đánh thuốc nổ thật tại trường bắn Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam.

Theo đó, thời gian bắn đạn thật diễn ra từ 6 giờ đến 17 giờ ngày 11-5; thời gian đánh thuốc nổ từ 6 giờ đến 17 giờ ngày 12-5.

Địa điểm bắn đạn thật và đánh thuốc nổ thật diễn ra tại trường bắn Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam (thuộc khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Nhơn Nam và khu phố Ngọc Sơn Nam, phường Hoài Nhơn).

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, Ban Chỉ huy quân sự phường Hoài Nhơn Nam đề nghị chính quyền địa phương tăng cường thông báo cho người dân biết thời gian, địa điểm tổ chức bắn đạn thật; đồng thời không canh tác, đi lại hoặc chăn thả gia súc, gia cầm trong khu vực trường bắn trong thời gian tổ chức thực hiện nhiệm vụ.