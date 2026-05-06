(GLO)- Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường bắn súng của Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) từ 6-17 giờ các ngày 8 và 16-5.

Theo đó, địa điểm bắn đạn thật có tọa độ 2102, phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắt; phía Đông giáp núi Ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục; phía Nam giáp núi Hòn Cồn và phía Tây giáp khu dân cư khu phố 6, phường Quy Nhơn Tây.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Đông tổ chức bắn đạn thật vào ngày 8 và 16-5.

Hướng bắn đạn thật là hướng Đông (từ Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua).

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Đông đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo rộng rãi cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân và người dân biết để không đi lại, chăn thả gia súc tại khu vực thao trường bắn của Trung đoàn trong thời gian nói trên.