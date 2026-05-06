Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Đông tổ chức bắn đạn thật vào ngày 8 và 16-5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường bắn súng của Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) từ 6-17 giờ các ngày 8 và 16-5.

Theo đó, địa điểm bắn đạn thật có tọa độ 2102, phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắt; phía Đông giáp núi Ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục; phía Nam giáp núi Hòn Cồn và phía Tây giáp khu dân cư khu phố 6, phường Quy Nhơn Tây.

ban-dan-that.jpg
Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Đông tổ chức bắn đạn thật vào ngày 8 và 16-5. Ảnh minh họa: TPO

Hướng bắn đạn thật là hướng Đông (từ Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua).

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Đông đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo rộng rãi cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân và người dân biết để không đi lại, chăn thả gia súc tại khu vực thao trường bắn của Trung đoàn trong thời gian nói trên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Giữ vững thế trận an ninh từ nền tảng 80 năm

Phát huy truyền thống, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

Chính trị

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

null