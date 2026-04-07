Ban CHQS phường Quy Nhơn Đông tổ chức bắn đạn thật vào ngày 20 và 21-4

(GLO)- Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật cho dân quân năm thứ nhất vào ngày 20 và 21-4.

Cụ thể, hoạt động bắn đạn thật sẽ diễn ra từ 6-11 giờ ngày 20-4 và từ 6-17 giờ ngày 21-4 tại thao trường bắn súng của Trung đoàn bộ binh 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) thuộc khu phố 6, phường Quy Nhơn Tây.

Khu vực tổ chức bắn đạn thật có tọa độ 2102 (Bản đồ VN2000 - Tỷ lệ 1/50.000); phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắt, phía Đông giáp núi Vũng Chua và núi Ba Cục, phía Nam giáp núi Hòn Cồn, phía Tây giáp khu dân cư thuộc khu phố 6 (phường Quy Nhơn Tây).

Hướng bắn là hướng Đông (từ Đông Nam Sở Chỉ huy Trung đoàn 300 m vào sườn Tây núi Vũng Chua).

Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Đông đề nghị UBND các phường: Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Công ty Lâm trường Quy Nhơn thông báo rộng rãi cho công nhân và nhân dân địa phương biết, không đi lại, chăn thả gia súc tại khu vực tổ chức bắn đạn thật vào thời gian trên để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự phường về việc huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2026 đã được Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông phê duyệt.