Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Kết nghĩa giao lưu - “liều thuốc tinh thần” nơi thao trường

Rời xa gia đình, bước vào môi trường quân đội với nếp sống kỷ luật nghiêm ngặt, nhiều chiến sĩ mới không tránh khỏi tâm lý bỡ ngỡ, lo lắng. Những ngày đầu huấn luyện, áp lực về thể lực, thời gian sinh hoạt cùng nỗi nhớ nhà luôn hiện hữu. Chính vì vậy, việc tạo dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, gần gũi, giàu tính sẻ chia được các đơn vị đặc biệt quan tâm nhằm giúp chiến sĩ ổn định tư tưởng, an tâm học tập, rèn luyện.

Các đoàn viên thanh niên Trường THPT Nguyễn Trãi (phường An Khê) chuẩn bị nước uống cho tân binh tại thao trường. Ảnh: Minh Trung

Thực hiện chủ trương gắn kết giữa đơn vị quân đội với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn, thời gian qua, các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2 đã triển khai nhiều hoạt động kết nghĩa thiết thực. Trong đó, mô hình phối hợp giữa Tiểu đoàn 17 và Đoàn Thanh niên Trường THPT Nguyễn Trãi (phường An Khê) là một điển hình tiêu biểu.

Trên cơ sở chương trình kết nghĩa, hai đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, phân công đoàn viên thanh niên tham gia giao lưu, hỗ trợ tại thao trường huấn luyện chiến sĩ mới. Những hoạt động này được duy trì thường xuyên, gắn với thực tế sinh hoạt của bộ đội, tránh hình thức.

Trong giờ nghỉ giải lao, hình ảnh đoàn viên thanh niên mang nước uống, trái cây đến thao trường, tổ chức trò chơi, giao lưu văn nghệ đã trở nên quen thuộc. Những tiết mục văn nghệ giản dị, những trò chơi tập thể sôi nổi không chỉ giúp chiến sĩ thư giãn mà còn tạo không khí vui tươi, gắn kết giữa các lực lượng.

Bạn Lê Quỳnh Chi - học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ: “Chi đoàn chúng em được phân công luân phiên đến thao trường để hỗ trợ. Ngoài chuẩn bị nước uống, chúng em còn tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi, góp phần động viên các anh chiến sĩ trong quá trình huấn luyện”.

Đối với chiến sĩ mới, những buổi giao lưu ấy mang ý nghĩa đặc biệt. Sau những giờ huấn luyện căng thẳng, việc được trò chuyện, ca hát, tham gia các hoạt động tập thể giúp họ vơi đi mệt mỏi, giảm bớt nỗi nhớ nhà.

Chiến sĩ Nguyễn Đức Trình (Đại đội 1, Tiểu đoàn 17) cho biết: “Sự quan tâm của các bạn đoàn viên giúp chúng tôi thêm phấn chấn, nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Không chỉ nâng cao đời sống tinh thần, hoạt động kết nghĩa còn góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với địa phương. Qua các buổi giao lưu, học sinh hiểu hơn về môi trường quân đội, còn chiến sĩ cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên Trường THPT Nguyễn Trãi (phường An Khê) giao lưu văn nghệ với các tân binh sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Ảnh: Minh Trung

Theo Trung tá Lê Thị Hoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2, hoạt động kết nghĩa đã mang lại hiệu quả rõ nét. Các đơn vị đã huy động nhiều nguồn lực, phối hợp tổ chức các hoạt động như hỗ trợ thao trường, giao lưu văn nghệ, tổ chức sinh nhật quân nhân… tạo không khí vui tươi, giúp chiến sĩ yên tâm huấn luyện.

Từ những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa, hoạt động kết nghĩa đã trở thành “liều thuốc tinh thần” giúp chiến sĩ mới vững vàng vượt qua giai đoạn đầu nhiều thử thách. Đây cũng là cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng hình ảnh người lính gần gũi, thân thiện trong lòng nhân dân.

Nhóm Zalo - nhịp cầu nối hậu phương với đơn vị

Song song với hoạt động kết nghĩa, Sư đoàn 2 còn triển khai mô hình lập nhóm Zalo tại các đại đội nhằm tăng cường kết nối giữa đơn vị với gia đình chiến sĩ. Đây là cách làm phù hợp với xu thế công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục bộ đội.

Mỗi đại đội thành lập một nhóm Zalo với sự tham gia của cán bộ đơn vị và người thân chiến sĩ. Nhóm do đại đội trưởng trực tiếp quản lý, điều hành. Hằng ngày, các thông tin, hình ảnh về quá trình học tập, huấn luyện, sinh hoạt của chiến sĩ được chọn lọc, kiểm duyệt trước khi đăng tải.

Trung úy Trần Đình Nhật Nam - Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 17 cho biết: “Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh phù hợp để gia đình nắm bắt tình hình. Qua đó, phụ huynh yên tâm, tin tưởng vào môi trường rèn luyện của con em mình”.

Mô hình lập nhóm Zalo tại các đại đội nhằm tăng cường kết nối giữa đơn vị với gia đình chiến sĩ. Ảnh: P.N

Không chỉ là kênh cung cấp thông tin, nhóm Zalo còn là cầu nối hai chiều giữa đơn vị và gia đình. Những thắc mắc, lo lắng của người thân được giải đáp kịp thời; đồng thời, đơn vị cũng thông tin về kết quả rèn luyện, định hướng để gia đình phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ.

Chị Hà Thị Kiều (xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: “Từ khi tham gia nhóm, gia đình thường xuyên thấy hình ảnh, hoạt động của con nên rất yên tâm. Gia đình còn được gọi video vào cuối tuần nên càng thêm tin tưởng. Thấy con trưởng thành hơn từng ngày, ai cũng vui”.

Thực tế cho thấy, mô hình nhóm Zalo đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin giữa gia đình với đơn vị. Khi hậu phương yên tâm, chiến sĩ càng vững tâm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sự kết hợp giữa hoạt động kết nghĩa trực tiếp và mô hình kết nối qua nền tảng số đã tạo nên hệ thống điểm tựa tinh thần toàn diện cho chiến sĩ mới. Một bên là sự sẻ chia nơi thao trường, một bên là sự đồng hành từ hậu phương; tất cả góp phần xây dựng môi trường quân ngũ chính quy, kỷ luật nhưng giàu tình cảm, nghĩa tình.

Trong hành trình trưởng thành của mỗi người lính, những điểm tựa ấy chính là nguồn động lực bền bỉ, giúp họ vượt qua thử thách, rèn luyện bản lĩnh, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.