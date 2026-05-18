Binh đoàn 15 gặp mặt già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ tiêu biểu

(GLO)- Sáng 16-5, tại xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai), Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt, tặng quà các già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ tiêu biểu trên địa bàn 3 xã biên giới Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn.

Tại chương trình, hơn 40 suất quà đã được Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 trao tặng các già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ và người lao động tiêu biểu trên địa bàn.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 trao quà cho già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ tiêu biểu trên địa bàn 3 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Quý

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 đối với lực lượng nòng cốt ở cơ sở - những người luôn đồng hành cùng đơn vị trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Binh đoàn 15 tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn biên giới Tây Nguyên.