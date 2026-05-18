Binh đoàn 15 gặp mặt già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ tiêu biểu

TRẦN THÚY
THANH QUÝ
(GLO)- Sáng 16-5, tại xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai), Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt, tặng quà các già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ tiêu biểu trên địa bàn 3 xã biên giới Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn.

Tại chương trình, hơn 40 suất quà đã được Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 trao tặng các già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ và người lao động tiêu biểu trên địa bàn.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 trao quà cho già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ tiêu biểu trên địa bàn 3 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Quý

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 đối với lực lượng nòng cốt ở cơ sở - những người luôn đồng hành cùng đơn vị trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Binh đoàn 15 tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn biên giới Tây Nguyên.

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

(GLO)- Trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau, lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn là lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, giữ gìn nội bộ trong sạch, ổn định và phát triển.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

