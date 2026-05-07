Đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đạt kết quả cao tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu

(GLO)- Chiều 6-5, tại Sư đoàn 2, Quân khu 5 tổ chức bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026. Tất cả 4 thí sinh của Đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tham gia Hội thi đều được công nhận danh hiệu báo cáo viên giỏi cấp Quân khu.

Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 có sự tham gia của 71 thí sinh tiêu biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo, nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều đồng chí thể hiện phong cách tự tin, lập luận chặt chẽ, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn nhiệm vụ tại đơn vị. Đặc biệt, phương pháp trình bày của các thí sinh có nhiều đổi mới, ứng dụng hiệu quả các tư liệu, hình ảnh minh họa, tạo sức thuyết phục và lan tỏa cao.

Trung tá Lê Tiến Dũng - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Cát Tiến (thứ 3 từ trái sang) xuất sắc đạt giải nhất ở đối tượng báo cáo viên các cấp. Ảnh: Trần Tuấn

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Tham gia hội thi, Đoàn cán bộ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai với 4 thí sinh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, có sự chuẩn bị công phu và bản lĩnh chính trị vững vàng qua từng phần thi. Kết quả, 4/4 thí sinh của Đoàn đều được công nhận danh hiệu báo cáo viên giỏi cấp Quân khu.

Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) đạt giải khuyến khích ở đối tượng 1 báo cáo viên là cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở. Ảnh: Trần Tuấn

Thượng tá Nguyễn Như Chất - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh nhận giấy khen đạt giải khuyến khích ở đối tượng báo cáo viên là bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở. Ảnh: Trần Tuấn

Trong đó, Trung tá Lê Tiến Dũng - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Cát Tiến đạt giải nhất ở đối tượng báo cáo viên các cấp; Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đạt giải khuyến khích ở đối tượng 1 báo cáo viên là cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở; Thượng tá Nguyễn Như Chất - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh đạt giải khuyến khích ở đối tượng báo cáo viên là bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở.

Phát biểu bế mạc Hội thi, Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban tổ chức Hội thi, biểu dương tinh thần nỗ lực của các thí sinh và chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao. Phó Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh, đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò quan trọng trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, định hướng nhận thức, hành động cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên vững vàng về bản lĩnh, nâng cao trình độ; chủ động cập nhật nội dung mới, đổi mới phương pháp tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang ở các cấp.