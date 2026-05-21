Binh đoàn 15 tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026

NHÂM DUNG
(GLO)- Ngày 21-5, Binh đoàn 15 tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp Binh đoàn năm 2026. 

Dự và chỉ đạo hội thi có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn; Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 và các đại biểu dự khai mạc hội thi. Ảnh: Mạnh Hà

Hội thi báo cáo viên cấp Binh đoàn năm 2026 có 39 báo cáo viên được tuyển chọn từ hội thi tại đơn vị cơ sở tham gia. Các thí sinh sẽ thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm; soạn đề cương; thiết kế trình chiếu; thực hành thuyết trình.

Điểm nổi bật của hội thi từ cấp cơ sở đến cấp Binh đoàn năm nay là mở rộng đối tượng dự thi cả bí thư đảng ủy, chủ nhiệm chính trị, trợ lý chính trị, cán bộ đoàn, công đoàn, phụ nữ.

Hội thi được tổ chức gắn với các hoạt động tuyên truyền tại các đơn vị cơ sở, các thôn, làng; hoạt động thăm, trao quà tặng các già làng, người có uy tín trong cộng đồng.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc. Ảnh: Mạnh Hà

Phát biểu khai mạc, Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 - cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; từng bước đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong toàn Binh đoàn.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất; xây dựng chính quy; chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, người lao động; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp truyền đạt, nâng cao tính thuyết phục, sức lan tỏa.

Các báo cáo viên tham gia thi thiết kế trình chiếu. Ảnh: Mạnh Hà

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa nghị quyết của Đảng vào đời sống thực tiễn, củng cố trận địa tư tưởng trong Binh đoàn, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau khai mạc, hội thi bước vào thi nhận thức và thi thuyết trình.

