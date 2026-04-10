Gia Lai vận dụng tư tưởng đại đoàn kết, tạo động lực phát triển mới

(GLO)- Với việc vận dụng giá trị tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai từng bước khơi dậy sức mạnh toàn dân, kiến tạo không gian phát triển mới kết nối rừng và biển, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong không gian phát triển mới

Đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng xuyên suốt, là “sợi chỉ đỏ” trong toàn bộ di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh, mỗi thắng lợi đều bắt nguồn từ việc quy tụ, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc.

Việc mở rộng địa giới không chỉ tạo thay đổi về quy mô mà còn hình thành cấu trúc phát triển mới, kết nối cao nguyên với duyên hải, mở ra trục “rừng - biển” giàu tiềm năng. Ảnh: Mộc Trà

Trong bối cảnh hiện nay, tư tưởng đó tiếp tục được vận dụng gắn với điều kiện thực tiễn khi tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt sau sáp nhập.

Việc mở rộng địa giới không chỉ tạo thay đổi về quy mô mà còn hình thành cấu trúc phát triển mới, kết nối cao nguyên với duyên hải, mở ra trục “rừng - biển” giàu tiềm năng. Từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics đến du lịch sinh thái và kinh tế biển, các lĩnh vực đều có dư địa phát triển rõ rệt.

Tiềm năng không tự chuyển hóa thành sức mạnh nếu thiếu sự đồng thuận và liên kết. Năm 2026 tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng của tỉnh. Ngay trong quý I, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 8,42%, cao hơn mức bình quân những năm trước. Điều đó cho thấy, Gia Lai đang chuyển từ phát triển ổn định sang tăng trưởng nhanh, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn bứt phá mới.

Đặc biệt, các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo chuyển biến rõ nét. Đằng sau các con số không chỉ là nỗ lực phát triển KT-XH mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết.

Gia Lai hiện có 47 dân tộc cùng sinh sống. Vì vậy, đoàn kết không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là điều kiện nền tảng để phát triển bền vững. Khi người dân được lắng nghe, được tham gia, được thụ hưởng thì đoàn kết không còn là khẩu hiệu mà trở thành sức mạnh nội sinh.

Thực tiễn cũng cho thấy, ở đâu làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò người có uy tín, tôn trọng bản sắc văn hóa và chăm lo đời sống nhân dân, ở đó duy trì được sự ổn định và phát triển.

Phát huy vai trò tổ chức, xây dựng “thế trận lòng dân”

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết phải được tổ chức và lãnh đạo chặt chẽ. Điều này đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vai trò trung tâm quy tụ, là cầu nối giữa Đảng và nhân dân. Đoàn kết không chỉ được thể hiện qua chủ trương mà phải được cụ thể hóa bằng hành động, trách nhiệm và uy tín của từng cán bộ, đảng viên.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thống Nhất giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Bá Bính

Trong không gian phát triển mới, yêu cầu liên kết ngày càng trở nên cấp thiết. Gia Lai chỉ có thể phát huy lợi thế khi gắn kết hiệu quả giữa cao nguyên và duyên hải; giữa nông nghiệp với công nghiệp; giữa sản xuất với thị trường…

Khi các nguồn lực từ đất đai, lao động đến hạ tầng và dòng vốn được kết nối sẽ hình thành các chuỗi giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Một hướng đi quan trọng là mở rộng khối đoàn kết sang khu vực doanh nghiệp (DN), trí thức, thanh niên và các lực lượng xã hội. Với hàng nghìn DN đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng.

Trong môi trường minh bạch, ổn định và đồng thuận, doanh nghiệp không chỉ phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định xã hội.

Cùng với đó, việc giải quyết hài hòa các mối quan hệ lợi ích cần đặt lợi ích chung lên trên, đồng thời tôn trọng sự khác biệt chính đáng. Đây là điều kiện để đoàn kết trở thành sự gắn kết bền vững, tránh hình thức.

Xây dựng “thế trận lòng dân” đang trở thành định hướng xuyên suốt. Khi người dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách và đội ngũ cán bộ, đó chính là nguồn lực quan trọng nhất.

Vì vậy, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh không chỉ là nhiệm vụ quản lý mà còn là giải pháp củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Gia Lai đẩy mạnh thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác. Bên cạnh đó, tỉnh phải dựa vào nội lực là chính. Khi nội lực được củng cố trên nền tảng đoàn kết thì ngoại lực mới phát huy hiệu quả và bền vững.