Đoàn công tác xã Ia Pia trao đổi, học tập kinh nghiệm tại phường Hoài Nhơn

(GLO)- Ngày 16-5, đoàn công tác xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai) do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Từ Ngọc Thông làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại phường Hoài Nhơn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Hoài Nhơn đã thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bình Dương

Theo đó, phường Hoài Nhơn có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch. Nổi bật là các ngành nghề như: cơ khí, mộc dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản.

Toàn phường có 527 tàu cá khai thác hải sản, 100 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, khoảng 600 hộ kinh doanh cá thể; 21 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 18 sản phẩm đạt 3 sao.

Đoàn công tác xã Ia Pia đã tham quan thực tế hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần May Hoài Nhơn. Đồng thời, 2 địa phương đã dành thời gian trao đổi kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn trao kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho lãnh đạo xã Ia Pia. Ảnh: Bình Dương

Nhân dịp này, phường Hoài Nhơn đã trao kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Ia Pia xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Thông qua chuyến công tác, 2 địa phương tăng cường gắn kết, chia sẻ nhiều cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.