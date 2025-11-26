Công an xã Ia Hrung kết nghĩa với làng Blang 1

(GLO)- Sáng 26-11, Công an xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) và làng Blang 1 đã tổ chức lễ kết nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với người dân địa phương.

Làng Blang 1 (xã Ia Hrung) hiện có 313 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu, trong đó có hơn 1.300 người dân tộc thiểu số, chiếm 98,22% dân số. Làng hiện có 8 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo. Người dân đa số làm nông, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Công an xã Ia Hrung và làng Blang 1 ký giao ước kết nghĩa. Ảnh: Xuân Đàn

Tại lễ kết nghĩa, Thượng tá Ê Ban Chí-Trưởng Công an xã và ông Puih Rên-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Blang 1 đã ký giao ước kết nghĩa, cam kết cùng nhau chia sẻ, đồng hành trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Đồng thời, vận động người dân tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; ngăn chặn các hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc... gây mất an ninh chính trị, trật tự xã hội, chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc.

Công an xã Ia Hrung tặng nhiều phần quà cho bà con trong làng. Ảnh: Xuân Đàn

Nhân dịp này, Công an xã trao tặng 10 phần quà trị giá 3 triệu đồng; 10 mũ bảo hiểm, 10 bộ quần áo và 8 thùng sữa trị giá 1,5 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.