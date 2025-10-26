Xã Ia Hiao tăng cường kết nghĩa với các thôn, buôn dân tộc thiểu số

(GLO)- Ngày 25-10, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy, UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ kết nghĩa với các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Lễ kết nghĩa giữa Văn phòng Đảng ủy xã Ia Hiao với buôn Ling. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy, Phòng Văn hóa-Xã hội xã đã tiến hành kết nghĩa với buôn Sô Ma Hang A, buôn Linh và buôn Ơi H’Ly.

Theo nội dung ký kết, các bên thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; huy động và kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ thôn, buôn cải thiện hạ tầng, cảnh quan, chăm lo cho trẻ em nghèo và người yếu thế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân vận, giúp thôn, buôn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị…

Đại diện lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Ia Hiao tặng quà cho các hộ nghèo buôn Sô Ma Hang A. Ảnh: ĐVCC

Tại lễ ký kết, Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy, Phòng Văn hóa-Xã hội xã đã có những phần quà ý nghĩa gửi tới hệ thống chính trị và các hộ nghèo tại các thôn, buôn.