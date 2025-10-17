Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 kết nghĩa với phường Pleiku và xã Ia Băng

BÁ BÍNH
(GLO)- Chiều 16-10, tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa Lữ đoàn với phường Pleiku và xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai).

Tham dự buổi lễ có đại diện Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo phòng không 234; lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku và xã Ia Băng; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn cùng cán bộ, công chức, đoàn thể của 2 địa phương.

dai-dien-lanh-dao-lu-doan-phao-phong-khong-234-va-phuong-pleiku-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-hoat-dong-ket-nghia.jpg
Đại diện lãnh đạo Lữ đoàn Pháo phòng không 234 và phường Pleiku ký kết chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa. Ảnh: B.B

Tại buổi lễ, các bên đã thống nhất thông qua quy chế, kế hoạch và ký kết chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa với nhiều nội dung trọng tâm.

Trong đó, phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và người dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội và địa phương; phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương.

Ngoài ra, tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương phát động; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

dai-dien-lanh-dao-lu-doan-phao-phong-khong-234-va-xa-ia-bang-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-hoat-dong-ket-nghia.jpg
Đại diện lãnh đạo Lữ đoàn Pháo phòng không 234 và xã Ia Băng ký kết chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa. Ảnh: B.B

Sau lễ ký kết, các đơn vị đã tổ chức giao lưu thể thao trong không khí sôi nổi, đoàn kết, thắm tình quân dân.

null