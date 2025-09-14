Danh mục
Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

gen-h-z7007857148456-564fb5956c337dfa9296f146153c6db0.jpg
Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Tại lễ kết nghĩa, đại diện lãnh đạo UBND xã Ia Sao và phường Bình Định đã thông tin đến các đại biểu tình hình kinh tế-xã hội của 2 địa phương. Theo đó, xã Xã Ia Sao được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã: Ia Sao (cũ) và Ia Rtô với diện tích 114,6km2, dân số 8.397 người. Kinh tế xã tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2025 là 125,834 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/người/năm. Hiện toàn xã còn 5 hộ nghèo, chiếm 0,25%.

Trong khi đó, phường Bình Định được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính: phường Bình Định (cũ), xã Nhơn Khánh, xã Nhơn Phúc với diện tích tự nhiên 25,16km2, dân số hơn 42.700 người. Kinh tế địa phương tăng trưởng khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 16,82%. Hiện phường không còn hộ nghèo.

gen-h-z7007857152342-f4bab9ea4316db204584fb6470a2ff75.jpg
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy 2 địa phương thực hiện nghi lễ trong lễ cúng kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Trên cơ sở đó, 2 địa phương đã ký kết giao ước kết nghĩa. Trong đó, hai bên cam kết hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương.

Sau lễ ký kết, đại diện lãnh đạo 2 địa phương đã tham dự lễ cúng kết nghĩa theo phong tục đồng bào dân tộc thiểu số. Lễ cúng diễn ra trong không khí linh thiêng với đầy đủ lễ vật: 7 ghè rượu, 7 con gà, vòng đồng...trước sự chứng kiến của đông đảo dân làng. Sau khi thực hiện các nghi lễ, thầy cúng đã đeo vòng đồng vào tay cho các đại biểu như một tín vật biểu tượng cho sự thủy chung, luôn hướng về nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

gen-h-z7007857164342-da3bc43a5ac65083e45cb91d06280485.jpg
Thầy cúng thực hiện nghi thức đeo vòng đồng cho lãnh đạo 2 địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Chương trình kết nghĩa góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

