Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

MINH CHÍ
(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Thống Nhất có diện tích 22,92 km², dân số hơn 48.700 người; Đảng bộ phường có 40 tổ chức đảng, với 2.560 đảng viên.

Trong năm, phường chú trọng công tác dân vận gắn với cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và sự hài lòng của người dân.

cac-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp các đơn vị quân đội huy động 120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư và tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

Công an phường đẩy mạnh công tác dân vận gắn với bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức 25 lượt tuyên truyền tại khu dân cư và trường học; đăng tải 300 tin, bài trên fanpage; vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời nắm bắt và giải quyết các vụ việc phát sinh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động hơn 1,75 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; trao sinh kế và tặng quà cho các đối tượng khó khăn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác dân vận; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong vận động nhân dân, nhất là công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới.

Dịp này, phường Thống Nhất ký kết giao ước kết nghĩa với Lữ đoàn 280. Theo đó, 2 bên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống của Lữ đoàn và địa phương; vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Cùng với đó, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao; phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

lanh-dao-phuong-thong-nhat-va-lu-doan-cong-binh-280-ky-ket-giao-uoc-ket-nghia.jpg
Lãnh đạo phường Thống Nhất và Lữ đoàn Công binh 280﻿ ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Minh Chí

Cũng tại buổi lễ, các chi bộ, cơ quan của phường đã kết nghĩa với làng Kép và làng Bruk Ngol. Nội dung kết nghĩa tập trung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

Đồng thời, quan tâm công tác an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và bảo đảm an ninh trật tự; duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ để hoạt động kết nghĩa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

