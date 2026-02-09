Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026

(GLO)- Chiều 9-2, các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; Đinh Ngọc Quý - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND tỉnh và đại diện Thường trực HĐND 135 xã, phường trong tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Theo thông tin tại hội nghị, trong nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã tổ chức 57 kỳ họp, gồm 20 kỳ họp thường lệ và 37 kỳ họp chuyên đề. Đặc biệt, từ ngày 1-7-2025 đến nay, HĐND tỉnh tổ chức 5 kỳ họp để kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, làm cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh và các ngành, các cấp kịp thời triển khai các nhiệm vụ chính trị ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp của HĐND được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Trong kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tích cực đổi mới phương pháp điều hành, chủ tọa các kỳ họp bảo đảm đúng nguyên tắc, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND.

Với phương châm “đồng hành, chia sẻ và trách nhiệm”, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua 1.123 nghị quyết.

Việc xây dựng và ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật. Các ban của HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác thẩm tra; tổ chức khảo sát thực tế đối với những vấn đề có phạm vi tác động rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, còn có ý kiến khác nhau. Qua đó, các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua đều được sự đồng thuận, nhất trí cao của đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, khoa học, khả thi và đi vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tham gia tham luận, thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Hoạt động chất vấn, giải trình tiếp tục được tăng cường, chất lượng từng bước nâng lên, bảo đảm công khai, minh bạch, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chịu giám sát. Phát huy vai trò cơ quan dân cử, trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhờ đó, các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đều được giải quyết thỏa đáng, triệt để, tạo niềm tin của cử tri đối với những vị đại biểu và cơ quan dân cử…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, nhất là trong công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, chất lượng một số hoạt động giám sát, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng làm cơ sở để HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đánh giá: Nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra những yêu cầu mới trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới; đòi hỏi xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy mạnh mẽ dân chủ, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm giải trình và đồng hành cùng sự phát triển của nhân dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và mỗi đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp, chất lượng ban hành nghị quyết, bảo đảm các quyết định của HĐND thực sự là công cụ pháp lý quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; gắn giám sát với theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát, bảo đảm tính thực chất và hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND; tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, kịp thời phản ánh, kiến nghị và giám sát việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở…

Trao Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba cho các cá nhân. Ảnh: Quang Tấn

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã tặng quà tri ân các đại biểu HĐND tỉnh không tái cử trong nhiệm kỳ 2026-2031.