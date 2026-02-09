Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Nhân sự

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân được bầu giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) vào sáng 9-2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII.

dai-bieu-hdnd-tinh-tien-hanh-bo-phieu-bau-truong-ban-dan-toc-hdnd-tinh.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự đại biểu bầu chức danh Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII.

100% đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp đã biểu quyết thống nhất giới thiệu bà Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII để HĐND tỉnh xem xét, bầu giữ chức danh Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII.

HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bà Huỳnh Thúy Vân giữ chức danh Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII với số phiếu đạt cao.

100% đại biểu cũng biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII đối với bà Huỳnh Thúy Vân.

Như vậy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân sẽ đồng thời giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII.

tang-hoa-chuc-mung-ba-huynh-thi-thuy-van.jpg
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng bà Huỳnh Thúy Vân được tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Đức Thụy

Cũng tại kỳ họp, 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh do chuyển công tác.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Nhân sự

(GLO)- Sáng 7-1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, BTV và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy nhận quyết định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội nghị chiều 30-12.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

Nhân sự

(GLO)- Chiều 30-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Huỳnh Quốc Huy được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Thời sự - Bình luận

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

null