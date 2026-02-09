Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân được bầu giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) vào sáng 9-2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự đại biểu bầu chức danh Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII.

100% đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp đã biểu quyết thống nhất giới thiệu bà Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII để HĐND tỉnh xem xét, bầu giữ chức danh Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII.

HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bà Huỳnh Thúy Vân giữ chức danh Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII với số phiếu đạt cao.

100% đại biểu cũng biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII đối với bà Huỳnh Thúy Vân.

Như vậy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân sẽ đồng thời giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng bà Huỳnh Thúy Vân được tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Đức Thụy

Cũng tại kỳ họp, 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh do chuyển công tác.