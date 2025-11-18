Công an tỉnh Gia Lai điều động 104 cán bộ chỉ huy cấp đội và công an cấp xã

(GLO)- Chiều 17-11, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động chỉ huy cấp đội và công an cấp xã. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tham dự lễ công bố có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; trưởng các phòng thuộc Công an tỉnh; Trưởng Công an và đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy của 135 xã, phường trên địa bàn và các đồng chí được điều động.

Tại buổi lễ, Thượng tá Ninh Thị Minh Hoa-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động đối với 104 đồng chí chỉ huy cấp đội và Công an cấp xã.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định điều động cho các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Hùng Vũ

Theo đó, nhằm kiện toàn đội ngũ điều tra viên trung cấp tại Công an cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đã tiến hành đánh giá và thống nhất quyết định điều động một số đồng chí điều tra viên hoặc đã từng là điều tra viên hiện đang giữ chức vụ Phó trưởng Công an cấp xã, Chỉ huy cấp Đội thuộc Cơ quan Điều tra công an tỉnh. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở, bảo đảm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí 100% Công an cấp xã có điều tra viên trung cấp là Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an. Kết quả trên thể hiện quyết tâm, thống nhất cao của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh; cấp ủy chính quyền địa phương và cá nhân các đồng chí được điều động.

Đối với 104 đồng chí nhận quyết định điều động, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn căn dặn đây là cơ hội để mỗi đồng chí được rèn luyện, khẳng định bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực, tích lũy kinh nghiệm và cống hiến ở môi trường công tác mới; phải nhanh chóng hòa nhập, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và những kinh nghiệm đã tích lũy được để cùng tập thể đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, thay mặt cho 104 đồng chí được điều động, Trung tá Nguyễn Ngọc Trung-Phó Trưởng Công an xã Ia Chia-cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đồng chí bày tỏ quyết tâm sớm khắc phục những khó khăn ban đầu ở môi trường công tác mới, không ngừng rèn luyện và trưởng thành, tiếp tục cống hiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.