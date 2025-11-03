Lực lượng Công an Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó bão số 13

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã hướng dẫn, giúp các doanh nghiệp gia cố mái tôn, chằng chống nhà xưởng, kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp lại vật tư dễ cháy nổ để phòng ngừa sự cố trong mưa bão.
Đồng thời, tuyên truyền cho người lao động các biện pháp đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ; không sử dụng thiết bị điện khi ngập nước và chủ động ngắt nguồn điện khi có nguy cơ chập điện gây cháy nổ.
Trước đó, Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp với lực lượng dân quân và người dân địa phương gia cố tuyến đê có nguy cơ sạt lở tại thôn An Cửu nhằm bảo vệ khu dân cư, giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định đời sống.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, lực lượng Công an sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện thường trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.