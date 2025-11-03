Lực lượng Công an Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Chiều 3-11, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phú Tài (phường Quy Nhơn Bắc) chủ động ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã hướng dẫn, giúp các doanh nghiệp gia cố mái tôn, chằng chống nhà xưởng, kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp lại vật tư dễ cháy nổ để phòng ngừa sự cố trong mưa bão.

Lực lượng cảnh sát PCCC giúp gia cố lại mái tôn các nhà xưởng tại Khu công nghiệp Phú Tài (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: N.L

Đồng thời, tuyên truyền cho người lao động các biện pháp đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ; không sử dụng thiết bị điện khi ngập nước và chủ động ngắt nguồn điện khi có nguy cơ chập điện gây cháy nổ.

Trước đó, Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp với lực lượng dân quân và người dân địa phương gia cố tuyến đê có nguy cơ sạt lở tại thôn An Cửu nhằm bảo vệ khu dân cư, giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định đời sống.

Công an xã Tuy Phước Bắc cùng lực lượng dân quân và người dân địa phương gia cố tuyến đê có nguy cơ sạt lở tại thôn An Cửu. Ảnh: ĐVCC

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, lực lượng Công an sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện thường trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.