Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Khẩn trương chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đang hoạt động trên Biển Đông, có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 15 và có thể mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 trong 24 giờ tới. Dự báo, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, sau đó di chuyển vào đất liền khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào sáng 7-11 với cường độ gió cấp 11.

Trước tình hình đó, chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trong tỉnh để triển khai công tác ứng phó. Sau cuộc họp, ngày 3-11, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Công điện số 06/CĐ-UBND về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó trên cả biển và đất liền, hoàn thành các công việc trọng tâm trước và trong ngày 4-11. Trên biển, Sở Nông nghiệp và Môi trường, BĐBP tỉnh và Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn được giao theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, kiểm soát phương tiện ra khơi, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển khỏi vùng nguy hiểm và đảm bảo an toàn khu neo đậu.

Trên đất liền, các xã, phường phải sơ tán triệt để người dân khỏi khu vực trũng thấp, ven sông, suối, vùng có nguy cơ sạt lở cao (như khu vực núi Bà Hỏa, Hòn Chà…). Đồng thời, chằng chống nhà cửa, tỉa cành cây, khơi thông dòng chảy, bảo đảm giao thông thông suốt; hỗ trợ nhân dân bảo vệ tài sản, thu hoạch sớm nông, thủy sản với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu tuyệt đối không chủ quan với bão số 13, chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Ảnh: N.M

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là phương tiện đường thủy và máy bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm. Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực sơ tán dân.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các đơn vị, địa phương cần rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân, bảo vệ công trình trọng điểm, hồ chứa nước và cơ sở hạ tầng, kiên quyết bảo đảm an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu”.

Điều tiết nước hồ chứa, sơ tán dân và đảm bảo an toàn cho ngư dân

Toàn tỉnh hiện có 283 hồ chứa với tổng dung tích hơn 1.275 triệu m³ nước. Tính đến sáng 3-11, lượng nước trung bình đạt khoảng 60% dung tích thiết kế, đảm bảo dung tích đón lũ an toàn. Các hồ chứa lớn như Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Trà Xom 1, Đồng Mít đang vận hành theo quy trình liên hồ trên lưu vực sông Kôn-Hà Thanh, mực nước hiện tại đều dưới ngưỡng đón lũ, còn khoảng 230 triệu m³ dung tích trống để phục vụ cắt giảm lũ.

Các đơn vị quản lý hồ chứa đã chủ động kiểm tra công trình, rà soát cửa xả, chuẩn bị phương tiện, vật tư, lực lượng sẵn sàng xử lý tình huống khi có mưa lớn kéo dài. Ông Lê Văn Quế - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (thuộc Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định) cho hay: Hiện nay, đơn vị đang điều tiết cân bằng giữa lưu lượng đến và lưu lượng xả qua hồ để duy trì mực nước hiện tại, đồng thời sẵn sàng hạ thấp mực nước đón lũ theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn-Hà Thanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 7-2018.

Tính đến 11 giờ ngày 3-11, mực nước hồ Định Bình đạt 76,74/91,93 m, tương ứng 74,2/226,3 triệu m³ nước (khoảng 33% dung tích thiết kế); lưu lượng đến hồ 240 m³/giây, lưu lượng xả 239,5 m³/giây. Các thông số này cho thấy hồ vẫn đảm bảo dung tích đón lũ an toàn, sẵn sàng chủ động cắt giảm lũ khi bão số 13 ảnh hưởng.

Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình vẫn đang điều tiết nước về hạ du đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh. Ảnh: T.Lợi

Trước dự báo bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh, ông Ngô Vĩnh Khánh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho hay: Dựa theo bản tin dự báo, bão số 13 đổ bộ vào đất liền tỉnh Gia Lai-Quảng Ngãi với cường độ gió cấp 11, Sở kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 4 trên hệ thống thông tin phòng-chống thiên tai tỉnh (https://thientai.gialai.gov.vn), cho 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh.

“Theo phương án này, toàn tỉnh sẽ sơ tán 36.368 hộ dân với 128.058 khẩu, trong đó sơ tán xen ghép 32.806 hộ (116.188 khẩu) và sơ tán tập trung 3.562 hộ (11.870 khẩu). Các địa phương phải hoàn thành việc sơ tán trước 17 giờ ngày 6-11”, ông Khánh cho biết thêm.

Tại các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở như núi Gành (xã Đề Gi), núi Cấm (xã Cát Tiến), Trà Cong (xã An Hòa), thôn 3 (xã Vĩnh Sơn), chính quyền đã tổ chức sơ tán sớm để bảo đảm an toàn cho người dân. Song song đó, công tác kiểm soát tàu thuyền cũng được triển khai quyết liệt.

Đến 10 giờ ngày 3-11, toàn tỉnh đã kiểm đếm được 5.777 tàu với 40.439 lao động, trong đó có 575 tàu đang hoạt động trên các vùng biển xa. Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) và Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn duy trì thông tin liên lạc thường xuyên, thông báo vị trí và hướng di chuyển của bão, hướng dẫn ngư dân vào nơi tránh trú an toàn.

Bảo vệ sản xuất, duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ

Các địa phương đang tập trung thu hoạch sớm diện tích lúa, ngô (bắp), rau màu và gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản. Toàn tỉnh hiện có 2.460 lồng nuôi biển (71.150m³), 1.380 lồng nuôi nước ngọt (154.315m³) và hơn 1.500 ha nuôi tôm nước lợ. Ngành Nông nghiệp đã khuyến cáo người dân thu hoạch thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm, chằng néo lồng bè, bảo vệ tài sản, giảm thiểu thiệt hại.

Trước thông tin bão số 13 sẽ ảnh hưởng đến tỉnh, người dân xã Vân Canh đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mì niên vụ 2025. Ảnh: T.Lợi

Trong trồng trọt, toàn tỉnh đã thu hoạch gần 50% diện tích lúa và 80% diện tích ngô, đảm bảo hạn chế rủi ro do mưa lớn kéo dài. Các diện tích cây công nghiệp dài ngày như sắn (mì), mía, chanh dây, sầu riêng... được hướng dẫn biện pháp chống đổ, thoát nước và bảo vệ gốc cây.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương tiện, vật tư, lương thực, thuốc men để ứng cứu khi cần thiết. Đến trưa 3-11, các công trình giao thông, nhất là tuyến đường ven biển ĐT 639 và các cầu tạm đã được thanh thải, tháo dỡ, đảm bảo thông thoáng dòng chảy, không gây cản trở thoát lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu chính quyền xã Tuy Phước Đông, Đề Gi lưu tâm công tác sơ tán dân ở vùng sạt lở, vùng trũng thấp phải kịp thời trước khi bão số 13 ảnh hưởng. Ảnh: T.Lợi

Trước đó, sáng 1-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác ứng phó tại các xã Tuy Phước Đông và Đề Gi. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của chính quyền và người dân địa phương trong việc phòng tránh, khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ các khu vực xung yếu, ven sông, vùng đồi dốc và thấp trũng; tuyệt đối không để người dân ở lại trong vùng nguy hiểm khi bão số 13 được dự báo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh trong những ngày tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động phương án sơ tán dân ở vùng sạt lở, thấp trũng; bảo vệ hồ đập, công trình giao thông, trường học, trạm y tế và các khu dân cư ven biển...; chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước sạch, thuốc men, phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ.

Công việc thanh thải dòng chảy tại các công trình giao thông ở xã Tuy Phước Đông được chính quyền sở tại giám sát chặt chẽ. Ảnh: T.Lợi

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền cần huy động lực lượng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, tổ chức khơi thông dòng chảy trước khi bão ảnh hưởng; đảm bảo vệ sinh môi trường và khẩn trương khôi phục sản xuất, không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt sau mưa lũ, góp phần ổn định đời sống và sẵn sàng ứng phó hiệu quả với bão số 13.

Với tinh thần “Chủ động-khẩn trương-an toàn tuyệt đối”, tỉnh Gia Lai đang bước vào thời gian nước rút hoàn tất công tác chuẩn bị ứng phó và phòng- chống bão Kalmaegi, quyết tâm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.