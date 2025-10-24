Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định.

Theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn-Hà Thanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 7.2018, mực nước cao nhất trước lũ của hồ Định Bình từ ngày 1-10 đến 31-10 hàng năm không vượt quá cao trình 75m.

Tối 19-10, lưu vực hồ chứa có mưa, làm mực nước của hồ tăng nhanh. Lúc 6 giờ ngày 21-10, mực nước hồ ở cao trình 75,59m, do vậy công ty chỉ đạo xí nghiệp vận hành tăng lưu lượng nước điều tiết về hạ du để hạ thấp mực nước hồ về dưới cao trình 75m. Tuy nhiên, trong quá trình điều tiết nước, các nhà máy thủy điện ở phía trên lưu vực hồ đã tăng lượng xả về công trình dẫn đến mực nước về tăng cao so với báo cáo ban đầu.

Kỹ sư Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình kiểm tra quá trình vận hành điều tiết nước từ hồ Định Bình về hạ lưu. Ảnh: Trọng Lợi

Hơn nữa, do ảnh hưởng của bão số 12, không khí lạnh có khả năng gây mưa lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Gia Lai. Do vậy, bắt đầu 13 giờ ngày 23-10, xí nghiệp tăng dần điều tiết nước về hạ lưu với tổng lượng xả 112 m3/s lên khoảng 200m3/s.

Lúc 9 giờ, ngày 24-10, mực nước hồ Định Bình là 74,54m, ứng với dung tích 58,9/226,3 triệu m3 (đạt 26% dung tích thiết kế). Thời điểm này, trên hạ nguồn công trình mưa đã ngớt, lưu lượng nước về hồ đạt 74 m3/s, xí nghiệp chủ động điều tiết lưu lượng qua hồ 100 m3s (giảm 42,5m3/s so với ngày 23-10).

"Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi tình hình mưa để có phương án điều tiết phù hợp. Trong trường hợp có mưa lớn tiếp diễn, chúng tôi sẽ tiếp tục vận hành để tăng lưu lượng qua hồ để đưa mực nước về cao trình dưới 75m theo quy định", ông Quế cho biết thêm.