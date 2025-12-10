“Bà con Gia Lai Tây” hỗ trợ người dân vùng lũ Lâm Đồng 15 tấn nhu yếu phẩm

(GLO)- Chiều 9-12, tại số nhà 126 Lý Nam Đế (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), 2 xe tải chở 15 tấn nhu yếu phẩm của Team “Bà con Gia Lai Tây” đã khởi hành hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, 2 "chuyến xe 0 đồng" với 6 tình nguyện viên chở 15 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm như: Gạo, mì tôm, quần áo, chăn mền, bánh, nước, sữa… do người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đóng góp hỗ trợ bà con vùng lũ xã Hàm Thuận Bắc và xã Tân An (tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống.

Các tình nguyện viên Team “Bà con Gia Lai Tây” chụp ảnh lưu niệm trước giờ xuất phát. Ảnh: CTV

Từ tháng 7-2025 đến nay, Team “Bà con Gia Lai Tây” đã vận động và thực hiện hàng chục "chuyến xe 0 đồng" hỗ trợ bà con vùng lũ Gia Lai, Đắk Lắk và các tỉnh, thành miền Trung và miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Trước đó, ngày 6-12, Team 81 Gia Lai cũng đã thực hiện 2 "chuyến xe 0 đồng" chở 18 tấn hàng hóa gồm: Gạo, rau củ quả, mì tôm, gia vị, sữa, lương khô, dầu ăn bột nêm, mền, quần áo mới… hỗ trợ bà con vùng ngập lụt tỉnh Lâm Đồng.