Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo xã Ia Hiao

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Ksor H’Net (thứ 4 từ trái sang). Ảnh: ĐVCC

Gia đình bà H’Net thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại địa phương. Nhiều năm nay gia đình bà sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa có điều kiện sửa chữa.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã hỗ trợ gia đình bà xây dựng căn nhà “Đại đoàn kết”. Căn nhà được xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” của xã hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại gia đình vay mượn thêm. Ngoài ra, hệ thống chính trị cùng bà con trong thôn hỗ trợ ngày công xây nhà.

Được biết, gia đình bà H’Net là 1 trong 2 hộ được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” sau lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của xã được tổ chức cuối tháng 10-2025. Căn nhà được bàn giao sau 2 tháng thi công đã khẳng định tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng xã Ia Hiao với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”; qua đó, giúp hộ nghèo có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.