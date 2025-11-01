Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Ia Hiao tiếp nhận hơn 43 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 31-10, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo” xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) sơ kết cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024 và phát động đóng góp quỹ năm 2025.

lanh-dao-dang-uy-hdnd-ubnd-cac-ban-nganh-doan-the-to-chuc-ca-nhan-xa-ia-hiao-tham-gia-ung-ho-quy-vi-nguoi-ngheo-xa-nam-2025-anh-vu-chi.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân xã Ia Hiao tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" xã năm 2025. Ảnh: Vũ Chi

Ia Hiao được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Ia Hiao, Chrôh Pơnan và Ia Peng. Năm 2024, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” 3 xã cũ đã tiếp nhận nguồn đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với tổng số tiền trên 291 triệu đồng.

Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo", Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 xã đã triển khai hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo với tổng số tiền trên 164 triệu đồng.

Tuy nhiên, xã Ia Hiao mới vẫn còn 120 hộ nghèo, chiếm 2,5% và 354 hộ cận nghèo, chiếm 7,3%. Những hộ này đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ về nhà ở, vốn sản xuất, cây-con giống để phát triển kinh tế, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

ban-van-dong-quy-vi-nguoi-ngheo-xa-ia-hiao-trao-kinh-phi-ho-tro-xay-dung-nha-dai-doan-ket-cho-2-ho-ngheo-thon-doan-ket-va-bon-ma-hrai-anh-vu-chi.jpg
Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Ia Hiao trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho 2 hộ nghèo thôn Đoàn Kết và buôn Ma H’Rai. Ảnh: Vũ Chi

Với mong muốn các hộ nghèo sớm có điều kiện an cư lạc nghiệp, đồng thời triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tham gia đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” xã năm 2025. Kết quả, tại hội nghị, Quỹ “Vì người nghèo” xã đã tiếp nhận tổng số tiền hơn 43 triệu đồng.

Dịp này, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Ia Hiao đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho 2 hộ nghèo thôn Đoàn Kết và buôn Ma H’Rai, trị giá 60 triệu đồng/hộ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực tại Nghị định số 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

Sức khỏe

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

null