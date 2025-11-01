Ia Hiao tiếp nhận hơn 43 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"

(GLO)- Sáng 31-10, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo” xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) sơ kết cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024 và phát động đóng góp quỹ năm 2025.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân xã Ia Hiao tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" xã năm 2025. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Hiao được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Ia Hiao, Chrôh Pơnan và Ia Peng. Năm 2024, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” 3 xã cũ đã tiếp nhận nguồn đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với tổng số tiền trên 291 triệu đồng.

Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo", Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 xã đã triển khai hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo với tổng số tiền trên 164 triệu đồng.

Tuy nhiên, xã Ia Hiao mới vẫn còn 120 hộ nghèo, chiếm 2,5% và 354 hộ cận nghèo, chiếm 7,3%. Những hộ này đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ về nhà ở, vốn sản xuất, cây-con giống để phát triển kinh tế, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Ia Hiao trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho 2 hộ nghèo thôn Đoàn Kết và buôn Ma H’Rai. Ảnh: Vũ Chi

Với mong muốn các hộ nghèo sớm có điều kiện an cư lạc nghiệp, đồng thời triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tham gia đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” xã năm 2025. Kết quả, tại hội nghị, Quỹ “Vì người nghèo” xã đã tiếp nhận tổng số tiền hơn 43 triệu đồng.

Dịp này, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Ia Hiao đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho 2 hộ nghèo thôn Đoàn Kết và buôn Ma H’Rai, trị giá 60 triệu đồng/hộ.