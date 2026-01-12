Xưởng xay cà phê của Công ty Cà phê Ia Sao 1 gây ô nhiễm môi trường

(GLO)- Quá trình phơi, xay xát cà phê tại xưởng của Công ty Cà phê Ia Sao 1 (Chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, trụ sở tại xã Ia Hrung) gây ra bụi ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh.

Kho xưởng của Công ty Cà phê Ia Sao 1 nằm tại thôn Lập Thành (xã Ia Hrung) có diện tích lớn, xung quanh được xây tường bao. Khu vực kho xưởng này nằm trong khu dân cư và gần Trường THCS Phan Bội Châu.

Bên trong kho xưởng của Công ty Cà phê Ia Sao 1 tại thôn Lập Thành, xã Ia Hrung. Ảnh: Khánh Phong

Theo ghi nhận của P.V vào sáng 8-1, tại khu vực xưởng nói trên, máy xay đang hoạt động với tiếng động cơ rất lớn. Bụi từ khu vực phơi, xay cà phê phát tán ra môi trường xung quanh.

Do ở gần xưởng xay xát, khu vực hiên nhà bà Nguyễn Thị Yến (thôn Lập Thành) phủ một lớp bụi mịn. Để ngăn không cho bụi bay vào trong nhà, bà đành phải dùng bìa carton bịt kín các ô thông gió, kẽ hở.

Bà Yến cho biết: “Bụi từ xưởng xay cà phê bay khắp nơi và diễn ra trong thời gian dài. Gia đình tôi phải thường xuyên đóng kín cửa. Có thời điểm, các thành viên trong gia đình phải đeo khẩu trang ngay trong nhà”.

Ông Trần Mậu Long Biên - Trưởng thôn Lập Thành - cho rằng: “Việc xay xát cà phê của Công ty Cà phê Ia Sao 1 khiến bụi bay ra ngoài. Mặc dù Công ty cũng có biện pháp nhằm hạn chế bụi nhưng vẫn làm ảnh hưởng đến một số hộ xung quanh. Chúng tôi mong muốn Công ty sớm có biện pháp xử lý nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân”.

Thông tin trên đã được P.V phản ánh đến lãnh đạo UBND xã Ia Hrung. Lãnh đạo xã cho biết đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp kiểm tra. Thời điểm đoàn đến kiểm tra, máy xay cà phê đã dừng hoạt động. Lãnh đạo Phòng Kinh tế đề nghị Công ty tiếp tục nghiên cứu sử dụng các biện pháp khắc phục nhằm hạn chế tối đa bụi phát tán, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Ông Trịnh Xuân Bảy - Giám đốc Công ty Cà phê Ia Sao 1 - thừa nhận: Mặc dù đã sử dụng hệ thống phun sương, song trong quá trình xay xát vẫn phát sinh bụi phát tán ra bên ngoài.