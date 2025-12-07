Lò sấy cà phê ở xã ở Biển Hồ gây ô nhiễm môi trường

(GLO)- Hơn 1 tháng qua, chị H’Yơng (làng Phung, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) phải đóng cửa kín mít để tránh khói bụi từ lò sấy cà phê của gia đình ông Nguyễn Quang Sáng bay vào nhà.

Đây là khoảng thời gian cao điểm mùa thu hoạch cà phê. Cơ sở của ông Sáng thu mua và sấy cà phê với công suất cao.

Khói từ lò sấy của ông Sáng xả ra môi trường gây ô nhiễm. Ảnh: Văn Ngọc

Trong quá trình sấy, khói bụi dày đặc đã tràn ra xung quanh, lan sang khu vực làng Phung. Nhà chị H’Yơng ở cách lò sấy khoảng 100 m, song vẫn bị ảnh hưởng trực tiếp.

“Không chỉ ban ngày mà cả ban đêm, lò sấy vẫn hoạt động. Nhiều khi khói dày đặc trắng xóa cả làng, gây khó thở, nhất là khi trời vừa mưa xong, lặng gió và vào sáng sớm. Nhà tôi có con nhỏ, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu nên phải đóng kín cửa, rất bất tiện”-chị H’Yơng giãi bày.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở này có diện tích hàng nghìn mét vuông, nằm ở một góc làng Phung. Tuy nhiên, lượng khói khổng lồ, dày đặc thải ra từ lò sấy ở cơ sở này theo chiều gió đã bao phủ nhiều khu vực trong làng, khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp.

Khu dân cư ở làng Phung chìm trong khói từ lò sấy thải ra. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nhứ (làng Phung) cho hay: Các hộ dân trong làng đã định cư tại đây từ hơn 30 năm trước. Sau khi Khu Công nghiệp Trà Đa được xây dựng sát làng. Các cơ sở ở Khu Công nghiệp Trà Đa đều đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Lò sấy cà phê của ông Sáng được xây dựng ngoài khuôn viên Khu Công nghiệp Trà Đa từ năm 2024 đã khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

Từ thời điểm thu hoạch cà phê đến hết mùa sấy khoảng 3-4 tháng, lò sấy phát ra khói bụi mù mịt rất khó chịu. Một số con đường xung quanh lò sấy thường xuyên có khói trắng mù mịt, gây cản trở giao thông. Khói che khuất tầm nhìn trong đoạn đường khoảng 10 m, người dân buộc phải đứng lại chờ khói tan vì lo ngại xảy ra tai nạn giao thông.

Khói dày đặc từ lò sấy gây cản trở giao thông. Ảnh: Văn Ngọc

Từ phản ánh của người dân, ngày 4-12, UBND xã Biển Hồ đã cử cán bộ Phòng Kinh tế phối hợp cùng Công an xã và các lực lượng liên quan đến kiểm tra cơ sở của gia đình ông Sáng. Theo đó, cơ sở này có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh từ năm 2024 với ngành nghề xay xát và sản xuất bột thô.

Tuy nhiên, cơ sở không có giấy phép môi trường theo quy định với hoạt động sản xuất, sơ chế, rang xay cà phê. Do đó, UBND xã Biển Hồ đã yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động để có biện pháp khắc phục, hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hiển-Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ-cho hay: “Xã đã yêu cầu cơ sở tạm dừng ngay để khắc phục, tránh tình trạng xả khói ra khu dân cư gây ô nhiễm. Chúng tôi cũng đề nghị các thôn, làng nắm bắt tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở có tình trạng tương tự trên địa bàn với mục tiêu đảm bảo môi trường sống trong lành”.