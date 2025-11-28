Công chức không nằm trong quy hoạch vẫn được bổ nhiệm lãnh đạo

(GLO)- Một công chức tại phường Quy Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm sự nghiệp công dù không có tên trong quy hoạch lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030, gây bức xúc dư luận.

Cá nhân này còn bị tố báo cáo không trung thực về các vi vi phạm đất đai, xây dựng cho cơ quan thanh tra, đặt ra nghi vấn về tính minh bạch trong công tác cán bộ.

Ngày 16-9-2025, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông ký quyết định số 1022/QĐ-UBND bổ nhiệm ông N.Đ.D. giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm sự nghiệp công phường.

Ông D. nguyên là Tổ trưởng Tổ chống lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép, sai phép thuộc Đội Trật tự đô thị TP. Quy Nhơn (cũ). Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, ông D. được phân công công tác tại UBND phường Quy Nhơn Đông.

UBND phường Quy Nhơn Đông-nơi đang có dư luận không đồng tình đối với việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm sự nghiệp công. Ảnh: C.L

Sau khi ông D. được bổ nhiệm, tại phường xuất hiện một số dư luận không đồng tình, đặc biệt là cán bộ, đảng viên thuộc các đơn vị: Đội Trật tự đô thị, Trung tâm Văn hóa và Hội Chữ thập đỏ TP. Quy Nhơn (cũ) được phân công về công tác tại địa phương.

Nguyên nhân là ông D. không có tên trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng vẫn được bổ nhiệm.

Trong khi đó, 2 người có tên trong danh sách quy hoạch, được phân công về công tác tại phường Quy Nhơn Đông, lại không được giới thiệu bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm sự nghiệp công.

“Ông D. không phải là cán bộ cấp tỉnh đưa về cấp xã, nên không thuộc diện miễn quy hoạch theo Kết luận số 177-KL/TW ngày 11-7-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Do đó, việc bổ nhiệm ông D. giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm sự nghiệp công phường Quy Nhơn Đông đã vi phạm các quy định về công tác quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, gây ảnh hưởng đến tính minh bạch, công bằng trong công tác tổ chức cán bộ”-một cán bộ tại phường nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, ông D. còn bị tố báo cáo không trung thực, giấu thông tin, tài liệu, số liệu cho đoàn thanh tra của tỉnh khi giữ chức Tổ trưởng Tổ chống lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép, sai phép thuộc Đội Trật tự đô thị TP. Quy Nhơn (cũ).

Cụ thể, tổ này phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị liên quan tổng hợp số liệu về lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại các phường Ghềnh Ráng, Quang Trung, Nhơn Bình và xã Phước Mỹ trong giai đoạn từ tháng 1-2019 đến 2-2024 để phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đoàn thanh tra tỉnh.

Theo báo cáo số 55/BC-TTĐT ngày 24-4-2023 và số 189/BC-TTĐT ngày 10-12-2024 của Đội Trật tự đô thị TP. Quy Nhơn (cũ), từ tháng 1-2019 đến 2-2024, tại các địa phương trên có hàng nghìn trường hợp vi phạm đã được xử lý.

Tuy nhiên, ông D. cung cấp danh sách vi phạm không trung thực, giấu đi hơn 50% các trường hợp; trong đó nhiều trường hợp nghiêm trọng, hình thành nhà ở kiên cố đến nay vẫn còn tồn tại.

Một cán bộ trước đây công tác tại Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn cho hay: “Việc ông D. cung cấp danh sách không trung thực khiến kết quả kiểm tra công tác xử lý lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại một số xã, phường chưa chính xác.

Điển hình, xã Phước Mỹ là “điểm nóng” về vi phạm đất đai, xây dựng, nhưng dựa vào danh sách do ông D. cung cấp, đoàn thanh tra tỉnh lại báo cáo trên địa bàn không có trường hợp lấn chiếm đất đai và sử dụng đất sai mục đích”.

Về việc này, ông Trần Việt Quang-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông-cho biết: UBND phường đã nắm được nội dung liên quan việc bổ nhiệm ông D, hiện đang kiểm tra, xác minh đơn tố cáo. UBND phường cũng chỉ đạo Phòng Văn hóa-Xã hội rà soát hồ sơ, quy trình bổ nhiệm, đối chiếu quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền bổ nhiệm đối với ông D. để xác định tính hợp pháp và đưa ra hướng xử lý theo quy định pháp luật.

“UBND phường xem xét, bổ nhiệm ông D. giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm sự nghiệp công nhằm đảm bảo Trung tâm sớm đi vào vận hành, phục vụ giải quyết công việc theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn (cũ) do phường mới hình thành từ ngày 1-7-2025 nên chưa tiếp cận, chỉ khi có đơn tố cáo mới biết đến danh sách này.

Riêng nội dung tố cáo ông D. báo cáo không trung thực cho đoàn thanh tra tỉnh, đến nay đã có kết luận thanh tra từ cơ quan thẩm quyền, nên phường không có thẩm quyền kiểm tra, giải quyết”-ông Quang cho biết thêm.