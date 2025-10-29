Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ðể người dân bớt ngại chuyện giấy tờ, thủ tục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VÕ HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những hình thức hỗ trợ để từng bước đưa chính quyền đến gần dân hơn. Việc thực hiện một số thủ tục hành chính đối với người dân đã trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và ấm áp sự quan tâm.

Trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai đối mặt với không ít khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính do đội ngũ cán bộ, công chức còn thiếu và chất lượng chưa đồng đều, việc số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến còn bất cập.

Ông Nguyễn Thanh Vũ-Phó Giám đốc Sở Nội vụ-cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức. Đến nay, hơn 6.900 cán bộ, công chức, viên chức đã được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Sở Nội vụ cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, điều chuyển cán bộ giữa 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để bảo đảm cân đối, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có.

Từ ngày 1-7 đến 30-9-2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 365.800 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 97,5%.

Bên cạnh đó, công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng, với khoảng 235 thủ tục thuộc phạm vi trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được rà soát, điều chỉnh.

Các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đã cơ bản đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục của người dân, doanh nghiệp.

Dù thực tế vẫn còn nhiều việc phải làm, song những kết quả bước đầu đạt được đã thể hiện phương châm hành động của tỉnh là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Một trong những điểm đáng chú ý trong công tác cải cách hành chính sau sáp nhập là việc phân cấp cho UBND cấp xã được tiếp nhận và xử lý 14 thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, trong đó có việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Những thay đổi trong giải quyết thủ tục hành chính không chỉ thể hiện qua con số hay quy trình, mà còn thể hiện ở sự hài lòng của người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (phường Quy Nhơn Đông) chia sẻ: “Sau khi đến UBND phường làm thủ tục cấp sổ đỏ, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực. Cán bộ hướng dẫn tận tình, quy trình rõ ràng”.

Theo chị Nguyễn Trần Thị Nhã Khanh-Cán bộ phụ trách tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng hồ sơ đất đai tăng đáng kể.

“Người dân kỳ vọng nhiều vào mô hình mới. Chúng tôi phải làm việc nhiều hơn, có khi cả ngày lẫn đêm để kịp tiến độ, nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, để người dân hài lòng hơn”-chị Khanh cho hay.

nguoi-dan.jpg
Mô hình hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính tại làng Canh Tiến, xã Canh Vinh. Ảnh: Võ Hường

Nhiều địa phương còn phát huy tinh thần sáng tạo, đưa ra những cách làm mới nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Tại xã Canh Vinh, trong 3 tháng qua, mô hình tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ (đặt ngay tại nhà trưởng thôn) đã trở thành cầu nối giúp người dân vùng sâu, vùng xa, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận với dịch vụ công, không còn phải mất nhiều thời gian, vất vả đi đường xa như trước.

Anh Mang Dũ (làng Canh Tiến, xã Canh Vinh) bày tỏ: “Trước đây, muốn gia hạn sổ hộ nghèo, tôi phải đi gần 40 km đường núi đến trụ sở UBND xã để giải quyết nhưng cũng chưa rõ cần chuẩn bị đầy đủ những gì, có điểm gì quy định mới... Nay chỉ cần đến nhà trưởng thôn là được hướng dẫn, hỗ trợ tận tình”.

dich-vu-cong.jpg
Phường Hội Phú đưa robot AI vào phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: Bá Bính

Tại phường Hội Phú, chỉ sau nửa tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã đưa robot AI vào phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Với những câu lệnh ngắn gọn, robot có thể giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn và chỉ đường người dân đến đúng quầy làm thủ tục.

Ông Trương Tiến Sĩ (người dân phường Hội Phú) nhận xét: “Robot hướng dẫn rất rõ ràng, nhanh chóng. Đây là cách làm hay, thể hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ, giúp chính quyền ngày càng gần dân hơn”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh phụ nữ Gia Lai trong phát triển kinh tế gia đình.

Bản lĩnh phụ nữ Gia Lai trong phát triển kinh tế gia đình

Đời sống

(GLO)- Không chỉ khéo léo giữ gìn mái ấm, nhiều phụ nữ Gia Lai hôm nay đã mạnh dạn vươn lên làm kinh tế, từ những mô hình nhỏ đã tạo nên việc làm, thu nhập ổn định cho gia đình và cộng đồng. Bằng sự kiên trì, sáng tạo, họ trở thành điểm sáng trong hành trình xây dựng kinh tế địa phương.

Gia đình em Kpă Tiệp (làng Ring, xã Ia Hrú) vui mừng đón nhận căn Nhà nhân ái do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Gia Lai chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, khuyết tật đặc biệt nặng. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Mùa bắt sâu tre

Mùa bắt sâu tre

Xã hội

(GLO)- Trong thân tre, nứa, lồ ô mọc bạt ngàn giữa những cánh rừng ở xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai), có một loài sâu màu trắng đục được người Bahnar xem như sản vật do thiên nhiên ban tặng.

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra, xử lý vi phạm tại một hộ kinh doanh heo đông lạnh trên địa bàn xã Hoài Ân. Ảnh: N.C

Ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ cơ sở

Đời sống

(GLO)- Với tinh thần “không có vùng cấm”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Nhiều vụ việc bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Đời sống

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và có sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các cơ quan chức năng, ngày càng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh chủ động thông tin, giao nộp động vật hoang dã bị lạc hoặc bị thương, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm và gìn giữ cân bằng sinh thái.

Lực lượng chức năng xã Ia Ly huy động nhân lực hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp tài sản đến nơi an toàn.

Gia Lai: Di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi vùng sạt lở

Đời sống

(GLO)- Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đường vào Trạm biến áp 500 kV thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, chính quyền xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm di dời tài sản đến nơi ở an toàn.

Đội Quản lý điện Quy Nhơn gia cố cột, thay dây dẫn, thiết bị xuống cấp. Ảnh: Hải Yến

Ðảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bão

Đời sống

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty Ðiện lực Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động củng cố lưới điện, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố. 

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo.

Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

Đời sống

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

null