Gia Lai: Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, hiệu quả

(GLO)- Sáng 24-9, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến với Thường trực Đảng ủy 135 xã, phường trong toàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình sau gần 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, sau gần 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, đối tượng tác động rộng, song việc vận hành mô hình trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: N.H

Cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tại các xã, phường hoạt động thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn. Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đến giao dịch thủ tục hành chính.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhanh chóng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ, dần tinh thông nghiệp vụ, mang đến sự hài lòng cho người dân.

Qua gần 3 tháng đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh tiếp nhận 293.275 hồ sơ và đã giải quyết 269.439 hồ sơ (đúng và trước hạn 262.589 hồ sơ, chiếm gần 92%). Trong đó, cấp tỉnh tiếp nhận 75.566 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 217.709 hồ sơ.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh trao đổi làm rõ các vấn đề được chính quyền các xã, phường quan tâm tại Hội nghị. Ảnh: N.H

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã, phường đã đề xuất, kiến nghị tỉnh cần quan tâm, xem xét cho chủ trương và bổ sung kinh phí để địa phương sau sáp nhập đơn vị hành chính xây dựng mới trụ sở làm việc hiện đã xuống cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của chính quyền cơ sở.

Cùng với đó, hỗ trợ bổ sung trang thiết bị, đặc biệt là máy móc, thiết bị, mạng hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm dùng chung để triển khai chính quyền số. Bổ sung biên chế ở các lĩnh vực còn thiếu tại các xã, phường để bảo đảm chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao chất lượng công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết sẽ quan tâm, sâu sát cơ sở để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Ảnh: N.H

Ngoài ra, xem xét, hỗ trợ đầu tư các dự án giao thông liên thôn, liên xã; hệ thống thủy lợi; trường học; trạm y tế; nhà văn hóa thôn, làng... Ban hành quy định phân cấp, phân quyền trên các lĩnh vực để UBND cấp xã chủ động triển khai nhiệm vụ, đảm bảo cho bộ máy hoạt động hiệu quả.

Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ địa phương trong việc thu hút, kêu gọi các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tổ chức tập huấn chuyên sâu, hỗ trợ công tác chuyên môn về quản lý tài chính-ngân sách; xây dựng; nông nghiệp, môi trường, đất đai; công nghệ thông tin...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đánh giá: Qua gần 3 tháng vận hành, mô hình chính quyền 2 cấp bước đầu đã đạt được kết quả tốt; bộ máy chính quyền địa phương vận hành ổn định. Đặc biệt, các trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường vận hành hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường đã tập trung điều hành, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức thành công; thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền khả thi, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.H

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chính quyền các xã, phường tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung đủ số lượng ủy viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường; bổ sung đủ biên chế trong các cơ quan Đảng, chính quyền còn thiếu cán bộ.

Bên cạnh đó, tập trung nhiệm vụ triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ địa phương; xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, quyết liệt triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tỉnh giao; quan tâm đến công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Các ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí giúp các xã, phường xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng; trang bị đầy đủ các trang thiết bị, máy móc giúp các địa phương hoạt động hiệu quả. Rà soát lại cơ chế phân cấp, phân quyền theo hướng tỉnh phân cấp mạnh cho các địa phương tự quyết định, nhất là về nguồn lực đầu tư công...