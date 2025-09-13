Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với xã Phù Mỹ Đông

(GLO)- Sáng 13-9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông về việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Cùng tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) kiểm tra địa điểm dự kiến triển khai tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc Nam đến Khu công nghiệp Phù Mỹ. Ảnh: N.H

Xã Phù Mỹ Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Mỹ Thọ, Mỹ An và Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ (cũ). Sau sáp nhập, địa phương đã đoàn kết, nhất trí trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung cao độ để khắc phục mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tập thể đoàn kết, tự lực, tự cường, phát huy mạnh mẽ quyết tâm đổi mới, đột phá, sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm để thực hiện hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030; phấn đấu xây dựng xã Phù Mỹ Đông trở thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ và du lịch của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra địa điểm triển khai Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo trên địa bàn xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: N.H

Hiện nay, địa phương đang phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án trọng triển gồm: Dự án đầu tư Khu công nghiệp Phù Mỹ; Dự án Cảng nước sâu Phù Mỹ; Dự án đầu tư tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc-Nam đến Khu công nghiệp Phù Mỹ; Dự án đầu tư tuyến đường ven biển Mỹ Thành-Lại Giang; Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo; Dự án đầu tư cấp nước ven biển Phù Mỹ...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông đề xuất, kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ địa phương sớm phê duyệt Đồ án quy hoạch chung của xã; quan tâm bố trí vốn để nâng cấp, mở rộng tuyến đường Đèo Nhông-Mỹ Thọ (đoạn từ ngã tư Mỹ Thọ đến giáp đường ĐT.639), Dự án khu tái định cư vùng thiên tai thuộc khu vực xã Mỹ Thắng (cũ), các trường học, trạm y tế, đài truyền thanh, phân bổ thêm số lượng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp…

Lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông báo cáo kết quả sau 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp và tình hình phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: N.H

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền xã Phù Mỹ Đông trong việc tổ chức, vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Đồng chí nhấn mạnh: Việc sắp xếp đơn vị hành chính là bước đi lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, đây là giai đoạn chuyển tiếp, còn nhiều khó khăn cần sớm tháo gỡ.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Sau sáp nhập, xã Phù Mỹ Đông được xác định là địa phương trọng điểm phát triển của tỉnh, là cực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn sắp tới. Do đó địa phương phải tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng khu công nghiệp Phù Mỹ và các dự án lớn đang được triển khai trên địa bàn”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh đề nghị lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, tập trung ổn định tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ mới nhận nhiệm vụ; chú trọng cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Tư duy lãnh đạo phải mở, hiện đại để xây dựng xã trở thành địa phương phát triển năng động của khu vực phía Đông của tỉnh.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn tin tưởng với quyết tâm chính trị cao nhất cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Phù Mỹ Đông sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đề ra; tiến tới mục tiêu trong 5 năm tới xã sẽ phát triển bứt phá trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh.