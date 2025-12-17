Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại, giải quyết kiến nghị của công dân

PHÚ HÒA
(GLO)- Chiều 17-12, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi đối thoại, xem xét và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của công dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự buổi đối thoại có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp nghe 3 lượt công dân trình bày ý kiến, kiến nghị và giao các cơ quan chức năng báo cáo, làm rõ từng nội dung.

Theo đó, ông Trần Duy Đức (khu vực Trà Quang, xã Phù Mỹ) phản ánh việc gia đình bị thu hồi hơn 30.368 m² đất tại xã Mỹ Trinh (nay là xã Phù Mỹ Tây) để xây dựng thao trường của Ban Chỉ huy Quân sự Phù Mỹ.

Ông Đức đề nghị được bồi thường về đất hoặc hoán đổi thửa đất khác để có đất canh tác; đồng thời, kiến nghị được bồi thường đầy đủ chi phí đầu tư vào đất còn lại, thay vì chỉ hỗ trợ 30% giá đất nông nghiệp.

Bà Trần Thị Hà (khu vực 6, phường Quy Nhơn) khiếu nại đơn giá bồi thường đối với diện tích 8 m² đất ở bị thu hồi do ảnh hưởng Dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực 10, phường Hải Cảng (cũ).

Bà Hà cho rằng, mức bồi thường 80 triệu đồng là thấp và diện tích đất còn lại không bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho gia đình 6 người; đề nghị được bố trí 1 lô đất tái định cư.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-lang-nghe-kien-nghi-cua-ba-tran-thi-ha-khu-vuc-6-phuong-quy-nhon.jpgChủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lắng nghe kiến nghị của bà Trần Thị Hà (khu vực 6, phường Quy Nhơn). Ảnh: Dũng Nhân

Ông Nguyễn Thành Luân (khu phố 53, phường Quy Nhơn) khiếu nại việc không được giao đất tái định cư khi thực hiện Dự án chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 48, khu vực 9A, phường Đống Đa (nay là phường Quy Nhơn); đồng thời cho rằng, mức bồi thường, hỗ trợ hơn 17,2 triệu đồng là chưa bảo đảm chỗ ở ổn định cho gia đình.

Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp ông Trần Duy Đức, tham mưu hướng giải quyết đúng quy định pháp luật.

Đối với bà Trần Thị Hà, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan và địa phương xem xét, giải quyết theo hướng hợp tình, hợp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân.

Riêng trường hợp ông Nguyễn Thành Luân, căn cứ kết quả xác minh thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thống nhất xem xét giao 1 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất; đồng thời, giao các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất, xây dựng phương án cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu hướng xử lý đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định tình hình tại địa phương.

