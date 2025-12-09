Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai đề nghị Tập đoàn Sơn Hải hỗ trợ thi công xây dựng khu tái định cư vùng thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 9-12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Tập đoàn Sơn Hải đã tiếp nhận công văn của UBND tỉnh Gia Lai về việc hỗ trợ tỉnh thi công xây dựng khu tái định cư vùng thiên tai và sẽ phúc đáp lại tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Theo UBND tỉnh, trong tháng 11-2025, tỉnh Gia Lai liên tiếp hứng chịu tác động đặc biệt nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử. Đây là chuỗi thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất trong nhiều năm qua, ước tính trên 11.500 tỷ đồng, vượt quá khả năng ứng phó và khắc phục của địa phương, gây ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân.

mua-lu-gay-nhieu-thiet-hai-cho-xa-ia-rsai.jpg
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho xã xã Ia Rsai. Ảnh: Ngọc Sang

Sau thiên tai, toàn tỉnh có có hơn 32.600 nhà sập đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, cần được xây dựng, sửa chữa khẩn cấp để bảo đảm an toàn chỗ ở.

Qua rà soát của tỉnh, có 16 khu vực dân cư rơi vào tình trạng đặc biệt nguy hiểm, thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, triều cường uy hiếp trực tiếp tính mạng và tài sản của nhân dân, buộc phải tổ chức di dời khẩn cấp.

Để kịp thời đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định chỗ ở lâu dài và sinh kế bền vững, tỉnh đang tập trung triển khai 16 dự án, phương án bố trí dân cư cấp bách, phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạ tầng và bàn giao nhà trước ngày 30-1-2026.

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh Gia Lai đã đề nghị Tập đoàn Sơn Hải hỗ trợ thi công xây dựng Dự án Khu tái định xã Ia Rsai. Theo đó, Dự án được triển khai tại thôn Sông Ba (xã Ia Rsai) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 152 tỷ đồng. Trên diện tích khoảng 10 ha, Dự án sẽ tái định cư cho 90 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao về thiên tai.

Về hình thức triển khai, UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Sơn Hải hỗ trợ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và nhà ở theo thiết kế được phê duyệt, thực hiện theo mô hình “chìa khóa trao tay”, bàn giao hoàn chỉnh cho hộ dân trước Tết Nguyên đán 2026.

z7307415130088-3a800c3143999e3b8f65a57b54373c01.jpg
Sau mưa lũ, nhà của một số hộ dân tại buôn Chư Bang (xã Ia Rsai) bất ngờ xuất hiện các vết nứt. Ảnh: Văn Ngọc

UBND tỉnh Gia Lai cam kết chỉ đạo UBND xã Ia Rsai cùng các cơ quan liên quan hoàn thành và bàn giao 100% mặt bằng sạch trước ngày 15-12. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ tối đa trong quá trình Tập đoàn triển khai dự án.

Theo UBND xã Ia Rsai, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 119 ngôi nhà bị ngập. Mưa lớn, nước suối dâng cao làm ngập ngầm tràn qua suối Ia Rsai (khu vực buôn Chư Jú), chia cắt buôn E Kia với 114 hộ (559 nhân khẩu) và buôn Chư Jú với 56 hộ (304 nhân khẩu); ngập ngầm tràn qua suối Ia Rsai (khu vực thôn Quỳnh Phụ) làm chia cắt buôn Chư Tê với 117 hộ (555 nhân khẩu)…

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Kiểm tra thực tế tại một số xã, phường phía Đông vào sáng 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ với sắp xếp, tái định cư (TĐC) vùng thiên tai để đảm bảo cuộc sống người dân được ổn định, an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Đời sống

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

Đời sống

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Đời sống

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Xã hội

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Đời sống

(GLO)- Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Xuân Bính Ngọ” đang mang niềm vui và sự bảo vệ sức khỏe tới nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, vừa giảm gánh nặng viện phí, vừa tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Đời sống

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Vị trí vết nứt trên quả đồi gần khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang

Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

Đời sống

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

Đời sống

(GLO)- Từ hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình sản xuất, mở rộng sinh kế đến đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự gắn kết chặt chẽ thông qua quy chế phối hợp.

Chợ làng Jrai mộc mạc ở Gia Lai, nơi bày bán các sản vật địa phương và món ăn truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa.

Mộc mạc chợ làng Jrai

Đời sống

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, nhiều khu chợ trong làng đồng bào Jrai được duy trì, bày bán từ những món ăn truyền thống đến các sản vật địa phương. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, chợ làng còn tạo nên nét văn hóa gắn liền với bản sắc của cộng đồng.

null