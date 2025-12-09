Gia Lai đề nghị Tập đoàn Sơn Hải hỗ trợ thi công xây dựng khu tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Ngày 9-12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Tập đoàn Sơn Hải đã tiếp nhận công văn của UBND tỉnh Gia Lai về việc hỗ trợ tỉnh thi công xây dựng khu tái định cư vùng thiên tai và sẽ phúc đáp lại tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Theo UBND tỉnh, trong tháng 11-2025, tỉnh Gia Lai liên tiếp hứng chịu tác động đặc biệt nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử. Đây là chuỗi thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất trong nhiều năm qua, ước tính trên 11.500 tỷ đồng, vượt quá khả năng ứng phó và khắc phục của địa phương, gây ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho xã xã Ia Rsai. Ảnh: Ngọc Sang

Sau thiên tai, toàn tỉnh có có hơn 32.600 nhà sập đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, cần được xây dựng, sửa chữa khẩn cấp để bảo đảm an toàn chỗ ở.

Qua rà soát của tỉnh, có 16 khu vực dân cư rơi vào tình trạng đặc biệt nguy hiểm, thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, triều cường uy hiếp trực tiếp tính mạng và tài sản của nhân dân, buộc phải tổ chức di dời khẩn cấp.

Để kịp thời đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định chỗ ở lâu dài và sinh kế bền vững, tỉnh đang tập trung triển khai 16 dự án, phương án bố trí dân cư cấp bách, phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạ tầng và bàn giao nhà trước ngày 30-1-2026.

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh Gia Lai đã đề nghị Tập đoàn Sơn Hải hỗ trợ thi công xây dựng Dự án Khu tái định xã Ia Rsai. Theo đó, Dự án được triển khai tại thôn Sông Ba (xã Ia Rsai) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 152 tỷ đồng. Trên diện tích khoảng 10 ha, Dự án sẽ tái định cư cho 90 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao về thiên tai.

Về hình thức triển khai, UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Sơn Hải hỗ trợ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và nhà ở theo thiết kế được phê duyệt, thực hiện theo mô hình “chìa khóa trao tay”, bàn giao hoàn chỉnh cho hộ dân trước Tết Nguyên đán 2026.

Sau mưa lũ, nhà của một số hộ dân tại buôn Chư Bang (xã Ia Rsai) bất ngờ xuất hiện các vết nứt. Ảnh: Văn Ngọc

UBND tỉnh Gia Lai cam kết chỉ đạo UBND xã Ia Rsai cùng các cơ quan liên quan hoàn thành và bàn giao 100% mặt bằng sạch trước ngày 15-12. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ tối đa trong quá trình Tập đoàn triển khai dự án.

Theo UBND xã Ia Rsai, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 119 ngôi nhà bị ngập. Mưa lớn, nước suối dâng cao làm ngập ngầm tràn qua suối Ia Rsai (khu vực buôn Chư Jú), chia cắt buôn E Kia với 114 hộ (559 nhân khẩu) và buôn Chư Jú với 56 hộ (304 nhân khẩu); ngập ngầm tràn qua suối Ia Rsai (khu vực thôn Quỳnh Phụ) làm chia cắt buôn Chư Tê với 117 hộ (555 nhân khẩu)…