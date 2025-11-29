Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Kiểm tra thực tế tại một số xã, phường phía Đông vào sáng 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ với sắp xếp, tái định cư (TĐC) vùng thiên tai để đảm bảo cuộc sống người dân được ổn định, an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, đứng giữa) kiểm tra một khu vực ngập lụt trọng điểm tại xã Tuy Phước Đông. Ảnh: H.P

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ gắn với việc sắp xếp, TĐC cho người dân vùng thiên tai ở các xã, phường: Tuy Phước Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc.

Đợt bão lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại 5 địa phương trên. Hiện nay, cùng với nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các địa phương đã và đang nỗ lực để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống nhân dân.

Một khu nhà dân nằm trong vùng ngập lụt trọng điểm ở xã Tuy Phước Đông. Ảnh: H.P

Song song với đó, các địa phương cũng lên phương án TĐC, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực nguy hiểm để đảm bảo cuộc sống người dân được ổn định, an toàn.

Cụ thể, xã Tuy Phước Đông đã lên phương án bố trí TĐC cho hơn 800 hộ dân các thôn An Lợi, Lạc Điền và Đông Điền tại các khu TĐC trên địa bàn với diện tích hơn 20 ha.

Xã Tuy Phước dự kiến bố trí TĐC cho khoảng 300 hộ ở khu TĐC di dân vùng thiên tai của xã rộng gần 7 ha nằm ở thôn Tân Thuận. Xã Tuy Phước Tây dự kiến sẽ di dời 40 hộ nằm ở vùng xung yếu về khu TĐC rộng khoảng 2 ha tại thôn Ngọc Thạnh 1…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) nghe xã Tuy Phước báo cáo khu vực quy hoạch TĐC vùng thiên tai của xã. Ảnh: H.P

Sau khi kiểm tra các khu vực dân cư xung yếu chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai và vị trí khu TĐC, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương rà soát lại quy hoạch từng địa phương; đẩy nhanh tiến độ rà soát, tổng hợp nhu cầu bố trí ổn định dân cư và xây dựng dự án TĐC tập trung cũng như phương án bố trí dân cư xen ghép để di dời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai.

“Các gia đình có nhà bị sập do bão lũ vừa qua, nếu vị trí nằm trong khu dân cư ổn định, an toàn thì hỗ trợ xây dựng nhà tại vị trí cũ theo chính sách hỗ trợ đã được tỉnh quy định. Còn các trường hợp nằm trong vùng xung yếu chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai buộc phải di dời thì bố trí xây dựng nhà mới tại các khu TĐC”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) kiểm tra quy hoạch TĐC vùng thiên tai của xã Tuy Phước Tây. Ảnh: H.P

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng lưu ý các địa phương phải quan tâm làm tốt công tác thông tin, truyền thông, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở trong tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ phải đảm bảo linh hoạt, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra đê sông Cát tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: H.P

Kiểm tra thực tế việc khắc phục các tuyến đê sông Hà Thanh, đê sông Cát tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, hệ thống đê điều đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng-chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Các đơn vị tập trung khắc phục đoạn đê sông Cát tại phường Quy Nhơn Bắc bị sạt lở. Ảnh: H.P

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho đê điều, hành lang bảo vệ đê điều và tiêu thoát lũ, tạo thuận lợi cho công tác phòng-chống lụt bão và tiêu úng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện ngay việc rà soát, kiên quyết xử lý, giải tỏa các công trình xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều; ngăn chặn không để phát sinh các vi phạm mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra đoạn đê bị vỡ vừa được khắc phục ở thôn Vân Hội 1 (xã Tuy Phước) và tặng quà động viên Lữ đoàn 573 đã tham gia hỗ trợ khắc phục. Ảnh: H.P

Cũng trong sáng 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi thăm, tặng quà, động viên chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại do bão lũ ở 5 xã, phường trên.

Trò chuyện thân tình với người dân, đồng chí Phạm Anh Tuấn cho biết, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cũng có những chính sách hỗ trợ nhà bị sập, hư hỏng để người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Theo đó, tỉnh hỗ trợ các hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn 60 triệu đồng/nhà; nhà bị tốc mái hoàn toàn 5 triệu đồng/nhà; hư hỏng một phần 2 triệu đồng/nhà.

Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ trong 3 tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên các gia đình bị thiệt hại do bão lũ tại xã Tuy Phước Tây. Ảnh: H.P

“Hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai công tác khắc phục hậu quả bão lũ với tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả để nhanh chóng ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh”-đồng chí Phạm Anh Tuấn khẳng định.